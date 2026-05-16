Yeni Evliler Gökyüzünde Kutladı
Yeni Evliler Gökyüzünde Kutladı

Yeni Evliler Gökyüzünde Kutladı
16.05.2026 14:56
Tuğba ve Gökhan Baran çifti, nikah sonrası yamaç paraşütü ile mutluluklarını gökyüzünde kutladı.

Kırklareli'nde yaşayan Tuğba ve Gökhan Baran çifti, nikahlarının ardından Tekirdağ Uçmakdere'de yamaç paraşütü yaparak mutluluklarını gökyüzünde kutladı.

Yamaç paraşütü pilotu olan Gökhan Baran ile uçuş yaptırdığı sırada tanıştığı Tuğba Civelek'in arkadaşlıkları zamanla sevgiye dönüştü.

Bir süre sonra evlenme kararı alan çiftin nikahı bugün Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kıyıldı.

Nikah töreninin ardından Uçmakdere'ye gelen çift, 650 metre rakımlı pistten ikili uçuş gerçekleştirdi.

Gökyüzünde uçmanın heyecanını yaşayan çift, manzaranın tadını çıkardı.

Baran çifti, 15 dakika havada kalmasının ardından sorunsuz şekilde uçuşunu tamamladı.

Gökhan Baran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tanışmalarına vesile olan yamaç paraşütünün hayatlarında özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

Nikah sonrası ilk uçuşlarını gerçekleştirdiklerini ifade eden Baran, "Nikahın ardından tanışmamıza vesile olan yamaç paraşütü yapmak istedik. Nikahın ardından uçuş için buraya geldik. Eşime ilk hediyem olacak." dedi.

Tuğba Baran da daha önce uçuş yapmasına rağmen yine heyecanlı olduğunu belirterek, eşine kendisine bu mutluluğu yaşattığı için teşekkür etti.

Kaynak: AA

