Yeni Filmler Vizyona Girdi

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(ANKARA)- Sinema salonlarında bugünden itibaren 4 yeni film vizyona girecek. 1922 yılında Murnau'nun yönetmenliğini yaptığı ve klasikleşen "Nosferatu", yönetmen Robert Eggers'in uyarlamasıyla tekrar beyaz perdeye aktarılıyor.

İşte o filmler:

Nosferatu

Film, genç bir kadın ile ona aşık olan vampir arasındaki takıntılı ilişkinin gotik hikayesini anlatıyor. Ayrıca film, 1992'de yönetmenliğini F. W. Murnau'nun yaptığı aynı isimli filminden uyarlandı.

Tür: Korku

Yönetmen: Robert Eggers

Oyuncular: Lily-Rose Depp, Nicholas Hoult, Bill Skarsgård

Acı Kahve

Film, nişan töreni sırasında şaşırtıcı bir gerçeğin ortaya çıkmasıyla gelişen olaylara odaklanıyor. Nişan töreni için aileler, bir araya gelir. Başlarda herkes çok gergin olsa da kısa sürede herkes rahatlar. Ancak sohbet sırasında damadın geçmiş yıllarda bir cinayet işlediği ortaya çıkar. Bu gelişmenin ardından toplumsal cinsiyet rollerinden sosyal sorunlara kadar birçok konu tartışılmaya başlar.

Tür: Dram

Yönetmen: Soner Sert

Oyuncular: Nazan Kesal, Buçe Buse Kahraman, Reha Özcan

Hüddam 5: Zühur

Uzun süredir depresyonda olan Fatma, kendisine yeni bir hayat kurup bir şeylere yeniden başlamak için, şehir dışına taşınır ve burada felçli bir kadına bakar. Başlarda kendini daha iyi hisseden Fatma, verdiği karardan memnundur ancak çok geçmeden çok özel bir sebep için burada olduğunu anlar.

Tür: Korku

Yönetmen: Utku Uçar

Oyuncular: Sevim Oyar, Eser Ağçalı, Engin Yüksel

Oh, Canada

Film, hayatı hakkındaki tüm gerçekleri anlatmaya karar veren bir belgeselcinin hikayesini anlatıyor. Yaşlanan film yapımcısı Leonard Fife, hasta olmasına rağmen çok geç olmadan hayat hikayesini filtresiz anlatmak ister. Leonard, çalkantılı 1960'lar ve sonrasındaki gençliği hakkında samimi bir şekilde konuşan eski öğrencisi Malcolm ile uzun bir röportaj yapar. Leonard'ın ısrarı üzerine eşi ve sanat ortağı Emma, her şeye tanık olur.

Tür: Dram

Yönetmen: Paul Schrader

Oyuncular: Richard Gere, Uma Thurman, Jacob Elordi