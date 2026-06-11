Yeni Foça'da Denizden Çıkanlar Şaşırttı - Son Dakika
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Yeni Foça'da Denizden Çıkanlar Şaşırttı

11.06.2026 09:37  Güncelleme: 10:33
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Dünya Çevre Koruma Haftası kapsamında Yeni Foça'da düzenlediği temizlik çalışmasında deniz ve kıyıdan yüzlerce kilogram lastik, ağ, metal ve plastik atık toplandı. Atıklar, farkındalık oluşturmak için bir hafta sergilenecek.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Dünya Çevre Koruma Haftası etkinlikleri kapsamında Yeni Foça'da düzenlediği temizlik çalışmasında deniz ve kıyıdan yüzlerce kilogram lastik, ağ, metal ve plastik atık çıktı. Toplanan atıklar, yurttaşların farkındalığını artırmak için bir hafta boyunca sergilenecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çevre Koruma Haftası kapsamında Yeni Foça'da kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Deniz ve kıyıdan çıkarılan yüzlerce kilogram lastik, ağ, metal ve plastik atık, çevre bilincini artırmak amacıyla bir hafta boyunca Yeni Foça Meydanı'nda sergilenecek. Çalışmalar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz Koruma Şube Müdürlüğü koordinasyonunda; İtfaiye Dairesi AKS Dalış Ekibi, Foça Belediyesi ve Foça Çöpsavar Çevre Topluluğu'nun katkılarıyla yürütüldü.

BAŞKAN FIÇI DA DESTEK VERDİ

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı da etkinliğe katılarak temizlik çalışmalarına destek verdi. Başkan Fıçı, deniz ve kıyıdan çıkarılan atıkların çevre bilincini artırmak amacıyla bir hafta boyunca Yeni Foça Meydanı'nda sergileneceğini söyledi. Meydanda oluşturulan sergi alanında "İyilik Yap, Denize Atma", "Denizlerden Sorumluyuz" ve "Mavi Düşün, Geleceğin Ol" mesajlarıyla vatandaşlara çevre duyarlılığı çağrısında bulunuldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri denizlerden çıkarılan atıkların büyük bölümünün insan kaynaklı olduğuna dikkati çekerek, çevreyi korumanın yalnızca temizlik çalışmalarıyla değil, atıkların doğaya bırakılmamasıyla mümkün olacağını vurguladı.

TEMİZ DENİZLER İÇİN ORTAK MÜCADELE

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası kapsamında denizlerin ve kıyıların korunmasına dikkati çekmek amacıyla farklı noktalarda kıyı ve deniz dibi temizliği etkinlikleri düzenledi. Belediye birimleri, sivil toplum kuruluşları, ilçe belediyeleri ve gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde hem çevre temizliği yapılıyor hem de çevre farkındalığının artırılması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yeni Foça'da Denizden Çıkanlar Şaşırttı - Son Dakika

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