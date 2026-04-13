Yeni God of War Oyunu Nisan'da Duyurulabilir

Yeni God of War ana seri oyununun bu ay gerçekleşecek PlayStation State of Play etkinliğinde duyurulacağı iddia ediliyor. Sızıntılar, oyun dünyasında büyük heyecan yarattı ve serinin ikonik markasıyla yakında karşımıza çıkabileceği belirtiliyor. Tom Henderson gibi güvenilir kaynaklar, oyunun Nisan ayı bitmeden duyurulacağını öne sürerken, NateTheHate ise State of Play'in 16 Nisan'da yapılacağını iddia etti.

Bu yeni proje, God of War Trilogy Remake ile karıştırılmamalı; oyunun baş karakteri Faye olacak ve İskandinav oyunlarından farklı, daha aksiyon odaklı bir oynanış sunacak. Planlara göre, oyun 2027'nin ilk yarısında piyasaya sürülecek. Ayrıca, etkinlikte Marvel's Wolverine gibi diğer büyük oyunların da detayları paylaşılabilir, bu da PlayStation ekosistemi için önemli bir gövde gösterisi olabilir.

God of War markası, televizyon dizisi ve diğer projelerle büyümeye devam ediyor, hayranları için heyecan verici bir dönem bekleniyor.