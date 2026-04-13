Yeni God of War Oyunu Nisan'da Duyurulabilir
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeni God of War Oyunu Nisan'da Duyurulabilir

13.04.2026 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni God of War ana serisi oyununun duyurulması bekleniyor. 16 Nisan'da gerçekleşecek PlayStation State of Play etkinliğinde, oyunun baş karakterinin Faye olacağı ve 2027'de piyasaya sürüleceği iddia ediliyor. Tom Henderson ve NateTheHate gibi güvenilir kaynaklar, hayranları heyecanlandıran bu gelişmeyi paylaştı.

Yeni God of War ana seri oyununun bu ay gerçekleşecek PlayStation State of Play etkinliğinde duyurulacağı iddia ediliyor. Sızıntılar, oyun dünyasında büyük heyecan yarattı ve serinin ikonik markasıyla yakında karşımıza çıkabileceği belirtiliyor. Tom Henderson gibi güvenilir kaynaklar, oyunun Nisan ayı bitmeden duyurulacağını öne sürerken, NateTheHate ise State of Play'in 16 Nisan'da yapılacağını iddia etti.

Bu yeni proje, God of War Trilogy Remake ile karıştırılmamalı; oyunun baş karakteri Faye olacak ve İskandinav oyunlarından farklı, daha aksiyon odaklı bir oynanış sunacak. Planlara göre, oyun 2027'nin ilk yarısında piyasaya sürülecek. Ayrıca, etkinlikte Marvel's Wolverine gibi diğer büyük oyunların da detayları paylaşılabilir, bu da PlayStation ekosistemi için önemli bir gövde gösterisi olabilir.

God of War markası, televizyon dizisi ve diğer projelerle büyümeye devam ediyor, hayranları için heyecan verici bir dönem bekleniyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 17:51:30. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.