Yeni Görüş Sistemi DFG-I Tanıtılıyor

Muharebe sahasındaki zorlu ve değişken şartlarda bile yüksek nitelikli görüntü almaya imkan sağlayan yeni bir çözüm geliştirildi.

Anadolu Ajansının (AA), 22-27 Temmuz tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) sergilenecek yerli ve milli Türk savunma sanayisi ürünlerine odaklandığı "IDEF 2025'e doğru" başlıklı dosyanın onuncu haberinde, yeni geliştirilen görüş sistemi ele alındı.

Elektro-optik, keşif, gözetleme ve istihbarat sistemleri gibi kritik alanlarda özgün ve yenilikçi çözümler geliştiren FOTONİKS; kara, deniz ve hava platformlarında görsel bilgiyi muharebe gücüne dönüştüren özgün ürünlere imza atıyor.

Bunlara son olarak Dijital Füzyon Görüş Sistemi DFG-I eklendi.

Dijital Füzyon Görüş Sistemi, farklı sensörlerden veya görüntüleme cihazlarından gelen verilerin dijital ortamda birleştirilmesiyle oluşturuluyor. Böylece, özellikle düşük ışık koşullarında, gece görüşünde, kötü hava şartlarında veya karmaşık ortamlarda daha iyi bir algılama ve görüş sağlamak mümkün oluyor.

Değişen ve gelişen muharebe şartları, elektro-optik sistemlerin, zorlu görüş koşullarındaki tespit teşhis ve tanımlama performanslarının artırılması, kullanıcıların durumsal farkındalıklarının üst düzeye çıkarılması ihtiyacını getiriyor.

DFG-I, farklı dalga boylarında elde ettiği görüntüleri birleştirerek kullanıcısına sunuyor.

Gündüz, gece ve düşük görüş koşullarında net ve keskin görüntü için yüksek hassasiyetli bir düşük ışık dedektörü detayları algılamada ve derinliği hissetmede çok büyük avantaj sağlıyor.

Bununla beraber termal dedektör sis, duman veya düşük ışık gibi koşullarda görünür ışıktan daha etkili oluyor. Kullanıcının fark edilmesi zor nesneleri fark etmesini sağlıyor, görüşün zorlaştığı askeri, güvenlik veya afet senaryolarında yüksek performans sunuyor.

İki dedektörden gelen görüntülerin birleştirilmesi ile oluşturulan füzyon görüntü, kullanıcıların zorlu şartlarda hem detaylara hakim olmalarını hem de derinlik algısı içerisinde yüksek farkındalık elde etmelerine olanak veriyor.

Halihazırda başlık sistemlerine entegre veya elde kullanılabilen DFG-I, görüntü füzyonunun yanı sıra dijital manyetik pusula ve GPS pozisyonlama bilgisini de görüntü üzerine yerleştirerek yazılım tabanlı bilgiyi de görsel bilgi ile birleştiriyor.

Askeri test adımlarını tamamlanan DFG-I, IDEF 2025 Fuarı'nda görücüye çıkacak.