Yeni Hastane Açıldı: Özel Koru Kavaklıdere

Koru Sağlık ve Turizm Grubu, sağlık alanındaki hizmet ağını genişleterek üçüncü hastanesi olan Özel Koru Kavaklıdere Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta konuşan Koru Sağlık ve Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Biri, grup olarak 15 yıldır sağlık hizmetleri sunduklarını belirtti.

Prof. Dr. Biri, sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde sunulması adına yoğun bir çaba sarf ettiklerini ve bu hastanenin de tüm branşlarda hizmet verecek 250 kişilik bir kadro ile faaliyet göstereceğinin bilgisini paylaştı.

Hastanenin, görüntüleme merkezleri, radyoloji altyapısı, anjiyo laboratuvarları gibi ileri düzey tıbbi teknolojileri ile kalp cerrahisi, kardiyoloji, üroloji ve fizik tedavi gibi 38 farklı branşta hizmet vereceğini söyleyen Prof. Dr. Biri, Koru Sağlık Grubunun temel felsefesinin insan odaklı bir yaklaşım olduğunu, etik değerlere ve mevzuatlara dayalı hizmet verdiklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından hastanenin açılışı gerçekleştirildi.