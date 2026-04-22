Yeni İhtisas Mahkemeleri Belirlendi - Son Dakika
Yeni İhtisas Mahkemeleri Belirlendi

22.04.2026 11:48
HSK, yargı hizmetlerini etkinleştirmek için yeni ihtisas mahkemeleri açıkladı. Karar 1 Haziran'dan geçerli.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), bazı tür davalar için yeni ihtisas mahkemeleri belirlemesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK 1. Dairenin kararlarına göre, yargı hizmetlerinin daha etkin, verimli ve uzmanlaşmış bir yapıda yürütülmesi amacıyla yeni ihtisas mahkemeleri belirlendi.

Buna göre, 3194 sayılı İmar Kanunu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ile diğer kıyı mevzuatı, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıklarının Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ile eski eserlere ilişkin diğer mevzuat, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile diğer yapı denetimine ilişkin mevzuattan doğan kaynaklı davalara Ankara'da 2, 3, 4 ve 16 numaralı idare mahkemeleri bakacak.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklara dair hükümler" başlıklı 20/C maddesi kapsamında kalan dava ve işlemler de Adana'da 1, Ankara'da 1, 21, 22, 26, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum ve Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya ve Samsun'da 1, İstanbul'da ise 15 ve 17 numaralı idare mahkemelerince görülecek.

Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurumu ile Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun regülasyon ve denetim yetkilerinden kaynaklanan kurul kararı şeklindeki iş ve işlemlerden doğan davalara da Ankara 10, 13 ve 25 numaralı idare mahkemelerince bakılacak.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu ile Kişisel Verileri Koruma Kurulunun regülasyon ve denetim yetkilerinden kaynaklanan davalara da Ankara 12, 14 ile 15 numaralı idare mahkemeleri yetkili olacak.

HSK'nin söz konusu kararları, 1 Haziran'dan itibaren geçerli sayılacak.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni İhtisas Mahkemeleri Belirlendi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 13:01:12. #7.12#
SON DAKİKA: Yeni İhtisas Mahkemeleri Belirlendi - Son Dakika
