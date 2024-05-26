Yeni Kaledonya'da Kanak liderlerden anayasal reforma karşı direniş çağrısı - Son Dakika
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Yeni Kaledonya'da Kanak liderlerden anayasal reforma karşı direniş çağrısı

Yeni Kaledonya\'da Kanak liderlerden anayasal reforma karşı direniş çağrısı

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı Kanak liderlerden Christian Tein, Fransız hükümetinin Kanak halkına dayatmaya çalıştığı anayasal reforma karşı destekçilerine direnmeye devam etmeleri çağrısında bulundu. Tein, Kanak halkına yönelik baskıların arttığını belirterek, seçmen sayısının artırılması konusunun yeniden masaya yatırılması gerektiğini vurguladı. Bağımsızlık yanlıları, Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkarak harekete geçmiş ve bu durum Yeni Kaledonya'yı olağanüstü hal ilan etmeye kadar götürmüştü.

26.05.2024 11:15
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Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı Kanak liderlerden Christian Tein, destekçilerine Fransız hükümetinin 17 bin kilometre uzaklıktan Kanak halkına dayatmaya çalıştığı anayasal reforma karşı "direnmeye devam etmeleri" çağrısında bulundu.

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı Saha Eylemleri Koordinasyon Birimi'ni (CCAT) yöneten Tein'in taraftarlarına hitabı Facebook sosyal medya platformu üzerinden yayımlandı.

Tein, Ada'da mahallelerde Kanak halkına yönelik ciddi baskı olduğunu ifade ederek, Kanak Sosyalist Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLNKS) yönetimiyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la 23 Mayıs'ta Yeni Kaledonya'ya geldiğinde 2 saati aşkın görüşme yaptıklarını belirtti.

Görüşmede, anayasal reforma ve Yeni Kaledonya'nın yeniden sömürgeleştirilmesine karşı olduklarını söylediklerini aktaran Tein, Ada'daki seçmen sayısının artırılması konusunun yeniden masaya yatırılması gerektiğine işaret etti.

Tein, Macron'un kendi istediklerini dile getirmek için Ada'ya geldiğini belirterek taraftarlarına, anayasal reforma karşı "direnmeye devam etmeleri" çağrısında bulundu.

"Seferber olmaya devam ediyoruz ve her (türlü) direnişi mahallelerde sürdürüyoruz." diyen Tein, bu kapsamda Kanaklardan kendi canları için dikkatli olmalarını istedi.

Tein, şöyle devam etti:

"Çok fazla acı var, çok fazla mesele var burada. Sonuna kadar gitmek gerekir ancak hedeflerimize ulaşmak için koordineli, yapılandırılmış ve organize şekilde. Asıl amacımız ülkemizin tam egemenliğine kavuşması."

Tein, CCAT'nin asla insanların canına kast etmediğini vurgulayarak, Fransız devletine, CCAT yetkililerini ev hapsinden çıkarması için çağrıda bulundu.

Yeni Kaledonya'yı OHAL'e götüren süreç

Yeni Kaledonya'da Fransız hükümetinin yerel halkın gücünü kırmasına neden olacak anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlıları, 13 Mayıs'ta harekete geçmişti.

Fransız hükümeti, başta başkent Noumea olmak üzere Ada'nın çeşitli noktalarında harekete geçen bağımsızlık yanlılarına karşı operasyonlar yürütmek üzere bölgeye çok sayıda polis ve jandarma sevk etmişti.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, 15 Mayıs'ta sosyal medya platformu TikTok'un yasaklandığını ve Ada'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurmuştu.

Ada'da Fransız seçmenlerin sayısını artıracak anayasal reformun yürürlüğe girebilmesi için Fransız Parlamentosunun iki kanadının bir arada toplandığı Kongre'de kabul edilmesi gerekiyor.

Kaynak: AA

Yeni Kaledonya, Politika, Güncel, Son Dakika

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