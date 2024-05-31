Yeni Kaledonya'da nikel madenciliği protestoları nedeniyle zor durumda - Son Dakika
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Yeni Kaledonya'da nikel madenciliği protestoları nedeniyle zor durumda

Yeni Kaledonya\'da nikel madenciliği protestoları nedeniyle zor durumda

Fransa'nın Hint Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya'da nikel madenciliğinin, Ada'da yaklaşık 3 haftadır süren protestolar nedeniyle zor durumda olduğu bildirildi. Protestolar sonucunda maden üreticisi SLN faaliyetlerini durdurdu ve Eramet madene ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Fransız hükümeti ise bir kurtarma paketi hazırlığı yapıyor.

31.05.2024 12:29
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Fransa'nın Hint Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya'da nikel madenciliğinin, Ada'da yaklaşık 3 haftadır süren protestolar nedeniyle zor durumda olduğu bildirildi.

Ulusal basında yer alan habere göre, zengin nikel rezervine sahip Yeni Kaledonya'da, Fransız hükümetinin yerli halkın seçimlerdeki etkisini azaltacak anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlılarının harekete geçmesi üzerine, maden üreticisi SLN, Ada'daki faaliyetlerini durdurdu. Şirketin Doniambo tesisi ise düşük kapasiteyle hizmet vermeye başladı.

Yeni Kaledonya'daki nikel madenciliğinin temel hissedarlarından olan Fransız madencilik şirketi Eramet, protestolardan etkilenen SLN'nin ocaklarının çalışmayı sürdürmesi için gelecek günlerde madene ihtiyaç duyulacağını açıkladı.

Eramet'in Üst Yöneticisi (CEO) Christel Bories, Doniambo tesisine "acil olarak" maden tedariki sağlanması gerektiğini, aksi takdirde maden ocaklarının "tehlikeye gireceğini" söyledi.

Fransız hükümeti, Ada'daki nikel madenciliği için bir kurtarma paketi devreye koyma hazırlığındaydı.

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları, Fransız hükümetinin yerli halkın seçimlerdeki etkisini azaltacak anayasal reform girişiminde bulunmasına karşı 13 Mayıs'ta harekete geçmişti.

Fransa, bağımsızlık yanlılarına karşı operasyon yürütmek üzere Ada'ya çok sayıda polis ve jandarma sevk etmişti.

Fransız hükümeti, güvenlik tedbirleri ile harekete yönelik baskısını artırırken, yaşanan olaylarda 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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