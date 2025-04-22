Yeni Kaledonya'ya Tazminat Cezası

Fransa'nın Hint Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya'da hükümet, sürücü belgelerinde ada bayrağını kullandığı için Fransız devletine tazminat ödemeye mahkum edildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Paris Temyiz Mahkemesi, 6 Şubat 2025'te Yeni Kaledonya'daki sürücü belgelerinde ada bayrağının bulunmasının yasa dışı olduğu yönündeki Noumea İdari Mahkemesinin kararını onadı.

Ancak Yeni Kaledonya hükümetinin kararın kesinleştiği tarihten itibaren ada bayraklarını belgelerden kaldırmaması üzerine mahkeme, gecikilen her gün başına 100 bin pasifik frangı (yaklaşık 838 avro) tutarında tazminata hükmetti.

Mahkeme, toplamda Yeni Kaledonya hükümetinin Fransız devletine 10 milyon pasifik frangı (yaklaşık 83 bin 850 avro) ödeme yapmasına karar verdi.