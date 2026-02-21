Yeni Karayolu Su Altında Kaldı

(ANKARA) - CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, yeni Antalya - Konya karayolunun su altında kaldığını belirterek, "Bu yol yapılırken bilimsel ve tarihsel verilerden faydalanılmadığı için yol şu anda su altında kalmış durumda. Teknoloji yokken insanlar yolu doğru yerden geçirmişler, maşallah son teknolojiyi kullanan arkadaşlar yolu mevsimlik Göl Ovası'nın ortasından geçirerek bugünkü bu yüzsüz duruma sebep olmuşlardır. İnsan üzülüyor. Milyarlarca dolarlık yatırım su altında kalmış durumda" dedi.

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, sosyal medya hesabından Yeni Antalya–Konya Karayolu'nda yaşananları anlattığı bir video paylaştı. Kaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Şu anda tarihi Kesik Beli yolu, yeni Antalya - Konya kara yolunun üzerindeyim. Bu yol yapılırken bilimsel ve tarihsel verilerden faydalanılmadığı için yol şu anda su altında kalmış durumda. Bu yolun asıl güzergahı Roma'dan kalan mil taşlarıyla belliydi. Yine bölgede bulunan Selçuklu Kervansarayları da yolun güzergahı hakkında bilgi vermekteydi. Osmanlı döneminde bu yol sultani yol yani devlet yolu ilan edilmiş yol yapım ihalesi 1890'lı yıllarda İtalyan bir firmaya verilerek çalışmalar başlatılmış. O dönem su baskını düşünülerek yüksek ve geniş kemerli köprüler inşa edilmiştir. Yani teknoloji yokken insanlar yolu doğru yerden geçirmişler, maşallah son teknolojiyi kullanan arkadaşlar yolu mevsimlik Göl Ovasının ortasından geçirerek bugünkü bu yüzsüz duruma sebep olmuşlardır. İnsan üzülüyor. Milyarlarca dolarlık yatırım su altında kalmış durumda. Biz en iyi yollar yapılsın isteriz, takdir de ederiz ama doğru mühendislik hesaplamaları ve bilimsel verilerle yapılmasını isteriz. Bakın bugün yağış olmamasına rağmen su seviyesi arazinin karstik yapısından dolayı ve civardaki ovalardaki büyük polyeler nedeniyle su seviyesi her geçen gün yükselmektedir. Gördüğüm vaziyette bu yolun yeniden açılması bir ayı da geçecektir. Ciddi bir kamu zararı olmuş durumda. Bu yol ileride yeniden açıldığında bile bu su taşkınları riski burada her zaman olmaya devam edecektir."