Yeni Karayolu Su Altında Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeni Karayolu Su Altında Kaldı

21.02.2026 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Milletvekili Aykut Kaya, Antalya-Konya karayolunun mevsimlik Göl Ovası'ndan geçtiği için su altında kaldığını açıkladı.

(ANKARA) - CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, yeni Antalya - Konya karayolunun su altında kaldığını belirterek, "Bu yol yapılırken bilimsel ve tarihsel verilerden faydalanılmadığı için yol şu anda su altında kalmış durumda. Teknoloji yokken insanlar yolu doğru yerden geçirmişler, maşallah son teknolojiyi kullanan arkadaşlar yolu mevsimlik Göl Ovası'nın ortasından geçirerek bugünkü bu yüzsüz duruma sebep olmuşlardır. İnsan üzülüyor. Milyarlarca dolarlık yatırım su altında kalmış durumda" dedi.

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, sosyal medya hesabından Yeni Antalya–Konya Karayolu'nda yaşananları anlattığı bir video paylaştı. Kaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Şu anda tarihi Kesik Beli yolu, yeni Antalya - Konya kara yolunun üzerindeyim. Bu yol yapılırken bilimsel ve tarihsel verilerden faydalanılmadığı için yol şu anda su altında kalmış durumda. Bu yolun asıl güzergahı Roma'dan kalan mil taşlarıyla belliydi. Yine bölgede bulunan Selçuklu Kervansarayları da yolun güzergahı hakkında bilgi vermekteydi. Osmanlı döneminde bu yol sultani yol yani devlet yolu ilan edilmiş yol yapım ihalesi 1890'lı yıllarda İtalyan bir firmaya verilerek çalışmalar başlatılmış. O dönem su baskını düşünülerek yüksek ve geniş kemerli köprüler inşa edilmiştir. Yani teknoloji yokken insanlar yolu doğru yerden geçirmişler, maşallah son teknolojiyi kullanan arkadaşlar yolu mevsimlik Göl Ovasının ortasından geçirerek bugünkü bu yüzsüz duruma sebep olmuşlardır. İnsan üzülüyor. Milyarlarca dolarlık yatırım su altında kalmış durumda. Biz en iyi yollar yapılsın isteriz, takdir de ederiz ama doğru mühendislik hesaplamaları ve bilimsel verilerle yapılmasını isteriz. Bakın bugün yağış olmamasına rağmen su seviyesi arazinin karstik yapısından dolayı ve civardaki ovalardaki büyük polyeler nedeniyle su seviyesi her geçen gün yükselmektedir. Gördüğüm vaziyette bu yolun yeniden açılması bir ayı da geçecektir. Ciddi bir kamu zararı olmuş durumda. Bu yol ileride yeniden açıldığında bile bu su taşkınları riski burada her zaman olmaya devam edecektir."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Milletvekili, Antalya, Güncel, Ulaşım, Konya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Karayolu Su Altında Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Mücevher diye çaldılar, yakından bakınca neye uğradıklarını şaşırdılar Mücevher diye çaldılar, yakından bakınca neye uğradıklarını şaşırdılar
ABD, İran’a saldırırsa neler olur İngilizler 7 olasılık sıraladı ABD, İran'a saldırırsa neler olur? İngilizler 7 olasılık sıraladı
Eski sevgilisinden Vinicius Junior’u zora sokacak sözler Eski sevgilisinden Vinicius Junior'u zora sokacak sözler
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı
Demet Özdemir’den esprili yorum: Bir kısır eksikti Demet Özdemir'den esprili yorum: Bir kısır eksikti

13:06
Numan Kurtulmuş’tan süreç mesajı: Ramazan sonrası yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi şart
Numan Kurtulmuş'tan süreç mesajı: Ramazan sonrası yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi şart
12:58
Sıkıntı büyük: Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı
Sıkıntı büyük: Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı
12:45
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
12:29
Hırsızlık için girdi, anneyi boğup kızını bıçakladı Caninin kimliği şoke etti
Hırsızlık için girdi, anneyi boğup kızını bıçakladı! Caninin kimliği şoke etti
12:14
’Baba kız doğada’ hesabıyla tanınan Murat Kurtal’ın acı kaybı
'Baba kız doğada' hesabıyla tanınan Murat Kurtal'ın acı kaybı
12:08
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 13:54:33. #.0.5#
SON DAKİKA: Yeni Karayolu Su Altında Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.