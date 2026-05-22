Yeni Kolordu Komutanı Vural'dan Vali Soytürk'e Ziyaret

2. Kolordu Komutanlığı görevine atanan Tümgeneral Ferat Vural, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Vali Soytürk, Vural'ın Valilik Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Soytürk, Vural'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyarete, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş de eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı iki ambulans hizmete başladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere iki Acil Müdahale Ambulansını hizmete aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek ambulanslar, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda görev yapacak.

112 Acil Yardım Hattı üzerinden gelen çağrılarda kullanılacak ambulansların, belediye tarafından düzenlenen etkinliklerde de sağlık tedbiri amacıyla hizmet vereceği bildirildi.

Açıklamada, ambulansların özellikle yatağa bağımlı, hareket kabiliyeti kısıtlı ve hastaneye ulaşmakta güçlük yaşayan vatandaşların acil sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırmasının hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, vatandaşların sağlık hizmetlerine hızlı ve güvenli şekilde ulaşmasının öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Hayrabolu ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi

Harabolu ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, Ergün Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Fuarda öğrenciler tarafından hazırlanan 20 proje ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Projeler, sıfır atık ve geri dönüşüm, ekolojik okuryazarlık, oyun ve oyunlaştırma, tarım ve hayvancılık ile değerler eğitimi olmak üzere 5 tematik alanda hazırlandı.

Bilim fuarıyla öğrencilerin bilimsel çalışmalara olan ilgisinin artırılması, araştırma kültürünün geliştirilmesi ve ekip çalışmasına katılımlarının teşvik edilmesi amaçlandı.

Etkinlik boyunca katılımcılar öğrencilerin projelerini inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Okul Müdürü Mesut Akbaba, fuarın öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmesi açısından önemli olduğunu belirtti.