Yeni Malatyaspor Kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan Anısına Futbol Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor Kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan Anısına Futbol Turnuvası Düzenlendi

Yeni Malatyaspor Kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan Anısına Futbol Turnuvası Düzenlendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan adına Gaziantep Lisesi'nde futbol turnuvası düzenlendi. Turnuvaya 30 sınıftan öğrenci katıldı ve final maçını Türkaslan'ın ailesi ve kent protokolü izledi. Turnuvanın şampiyonu olan 11-A sınıfına ödülünü Gaziantep Valisi Kemal Çeber takdim etti. Vali Çeber, öğrencilerin vefa örneği gösterdiğini belirterek Gaziantep Lisesi'ni tebrik etti ve Ahmet Eyüp Türkaslan'a Allah'tan rahmet diledi.

23.05.2024 16:39
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Malatya'da hayatını kaybeden Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan adına futbol turnuvası düzenlendi.

Gaziantep Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, depremlerde hayatını kaybeden Türkaslan için futbol turnuvası düzenlemeye karar verdi.

Okul bahçesindeki futbol sahasında düzenlenen turnuvaya 30 sınıftan öğrenci katıldı.

Turnuvanın final maçını Eyüp Türkaslan'ın annesi Emine ve ağabeyi Muhammet Salih'in yanı sıra kent protokolü de izledi.

Gerçekleşen turnuvada şampiyon olan 11-A sınıfına ödülünü Gaziantep Valisi Kemal Çeber takdim etti.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, turnuva sonrası yaptığı konuşmada, öğrencilerin vefat eden Türkaslan'a vefa örneği gösterdiğini belirtti.

Öğrenci ve öğretmenlere teşekkür eden Çeber, "En önemli değerlerimizden biri de şüphesiz ki vefa. Gaziantep Lisesi'ni tebrik ediyorum. Ahmet Eyüp kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Vali Çeber daha sonra Türkaslan'ın annesi ve ağabeyine plaket verdi.

Etkinliğe, Gaziantep Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Gülistan, Gaziantep Valiliği Özel Kalem Müdürü Mehmet Cemal Orhan, Türkaslan'ın üniversiteden hocalığını yapan öğretim üyeleri ve futbolcu arkadaşları da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yeni Malatyaspor Kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan Anısına Futbol Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor Kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan Anısına Futbol Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
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