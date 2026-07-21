Yeni Mürekkep ile Kalp Krizi Tespiti

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Penn State Üniversitesinden mühendisler, elektrot sensörleri olan ve kalp krizinin erken tespiti, beyin dalgalarının okunması ve robotik protezlere güç sağlanması gibi amaçlarla kullanılacak, insan cildini çeşitli tasarımlarla renklendirerek uygulanacak bir mürekkep geliştirdi.

Penn State Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre mühendisler, insanların cildini çeşitli tasarımlarla renklendirecek ve sensörleri çalıştırabilecek iletken mürekkebin patentini aldı.

Birçok renk seçeneği bulunan bu mürekkep, ciltle daha iyi birleşecek materyaller içeriyor ve diğer "giyilebilen sensörlerden" daha hassas ve dayanıklı olup kesin sonuçlar veriyor.

Yıkayınca çıkan ve tekrar tekrar uygulanabilen bu mürekkepteki sensörler, kalp krizinin erken tespitinde, robotik protezlere güç sağlamada, beyin dalgalarını okumada kullanılabilecek.

Araştırmanın baş yazarı Wanqing Zhang, yaptığı açıklamada, "Çoğu ticari elektrot bir laboratuvarda ya da fabrikada önceden imal ediliyor ve daha sonra cilde uygulanıyor. Bu da cilt ile elektrot arasında, algılama performansını olumsuz etkileyen bir hava boşluğu olduğu anlamına geliyor. Bu nedenle doğrudan cilde uygulanabilen iletken bir mürekkep geliştirdik. Kuruduktan sonra fonksiyonel bir elektrot görevi görüyor." ifadesini kullandı.

Penn State Üniversitesi profesörlerinden Larry Cheng, açıklamasında giyilebilir sağlık teknolojilerinin vücuda yerleştirilen elektrotlarla çalıştığını ve bu elektrotların kişinin kalp, beyin ve kas sağlığını vücudun ürettiği elektronik sinyalleri kaydederek denetlediğini belirtti.

Mühendislerin mürekkebe ilişkin çalışması "Proceedings of the National Academy of Sciences" adlı dergide yayımlandı.