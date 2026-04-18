Yeni Odyoloji Merkezi Açıldı

Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesi bünyesinde yenilenen Odyoloji Merkezi törenle hizmete açıldı.
Açılış töreninde konuşan Vali Ahmet Karakaya, merkezin bölge halkına daha nitelikli sağlık hizmeti sunacağını belirtti.
Açılışın ardından Vali Karakaya ve beraberindeki AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu hastaları ziyaret etti.
Programa, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene katıldı.
