Yeni Öğretmenlik Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayınlandı - Son Dakika
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Yeni Öğretmenlik Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin adaylık süreçleri ve kariyer gelişimlerini düzenleyen yeni yönetmeliği yayımladı. Aday öğretmenler, 18 Ekim 2024'te başlayacak programlarla kariyer basamaklarını ilerletebilecek.

21.12.2024 16:27
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MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın, öğretmenlerin adaylık süreçleri ile öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 'Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği', Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; yönetmelikle, aday öğretmenlerin adaylık süreçleri ile öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. 18 Ekim 2024 tarihinde aday öğretmen olarak görev yapanlar ile bu tarihten 1 Eylül 2025 tarihine kadar aday öğretmen olarak istihdam edilecekler, 'Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'na tabi tutulacak. Adaylık süreci 1 yıldan az, 2 yıldan çok olamayacak. 'Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'nı tamamlayan ve 1 yıllık görev süresini dolduran öğretmenlerin adaylıkları, süreç sonunda kaldırılıp öğretmenliğe atamaları yapılacak. 18 Ekim 2024'te sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlardan adaylık sürecini tamamlamayanlar ile bu tarihten 1 Eylül 2025'e kadar sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilecekler de aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulacak. Adaylık sürecini tamamlayan sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği 3 yıllık çalışma süresini tamamlayıp öğretmen kadrosuna atananlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmayacak.

UZMAN VE BAŞÖĞRETMEN ÜNVANLARI

Öğretmenlerden, öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayanlar, uzman öğretmen ünvanı için düzenlenecek 'Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'na başvuruda bulunabilecek. Bu programı tamamlayanlara 'Uzman Öğretmen' ünvanı verilecek. Uzman öğretmenlerden, uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayanlar başöğretmen ünvanı için düzenlenecek 'Başöğretmenlik Eğitim Programı'na başvuru yapabilecek. Bu programı tamamlayanlar 'Başöğretmen' olacak. 18 Ekim 2024'te görevde bulunan öğretmen ve uzman öğretmenlerden, öğretmenlikte veya uzman öğretmenlikte 20 yıllık çalışma süresini tamamlayan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayanlar, 'Başöğretmenlik Eğitim Programı'na başvuruda bulunabilecek. Bu programı tamamlayanlara 'Başöğretmen' ünvanı verilecek.

HİZMET SÜRELERİ DİKKATE ALINACAK

Uzman öğretmen veya başöğretmen ünvanına başvuruda bulunacakların öğretmenlik veya uzman öğretmenlik sürelerinin hesabında, öğretmen veya uzman öğretmen olarak geçirdikleri hizmet süreleri dikkate alınacak. Bu hesaba dahil edilecek sürelerden bazıları şöyle:

"Aday öğretmenlikte geçen süreler, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında öğretmen olarak görevliyken askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izne ayrılanlardan askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra öğretmen olarak yerine getirenlerin temel askerlik eğitimi dışında kalan askerlik süreleri, eğitim kurumu müdürlüğü, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığında geçen süreler, vekil öğretmenlikte geçirilen süreler."

Öğretmen ünvanından, bu göreve atanmanın yetkili amir tarafından onaylandığı tarihten, uzman öğretmen veya başöğretmen ünvanından ise uzman öğretmen/başöğretmen sertifikasının düzenlendiği tarihten itibaren yararlanılacak. Uzman öğretmen veya başöğretmen ünvanı alanlara her ünvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.

ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ DE BAŞVURABİLECEK

Bakanlığa bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler ve bu kurumlarda öğretmenliğe atanma şartlarını taşıyan yöneticiler ile bakanlık dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenler de şartları taşımaları kaydıyla uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı için başvuruda bulunabilecek. Resmi Gazete'de 12 Mayıs 2022'de yayımlanan 'Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği' ise yürürlükten kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Politika, Eğitim, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Öğretmenlik Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayınlandı - Son Dakika

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