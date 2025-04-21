Yeni Papa Seçim Süreci Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yeni Papa Seçim Süreci Başladı

Papa'nın ölümüyle 'sede vacante' süreci başladı. Yeni Papa için konklav toplanacak.

21.04.2025 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Papa'nın ölümüyle Katolik Kilisesi'nde "sede vacante" yani "makamın boşluğu" süreci başladı. Bu süreçte Vatikan'ın idari işleri Camerlengo (Kamerling) olarak görev yapan Kardinal Kevin Farrell tarafından yürütülecek. Yeni Papa'yı seçecek 'Konklav' isimli Kardinaller Meclisi'nin ne zaman toplanacağının ise ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor. Yeni bir papa seçimi süreci, "sede vacante" dönemine girildikten sonra genellikle 15 ila 20 gün içinde başlıyor.

Papalık makamının boş olduğu 'sede vacante' döneminde Vatikan'ın idari işlerini, Camerlengo Kardinal Kevin Farrell yürütecek. En kıdemli kardinal, Giovanni Battista Re ise dünya çapındaki tüm kardinalleri Roma'ya çağıracak.

Yeni Papa'yı seçecek 'Konklav' isimli Kardinaller Meclisi'nin ne zaman toplanacağının ise ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor. Yeni bir papa seçimi süreci, "sede vacante" dönemine girildikten sonra genellikle 15 ila 20 gün içinde başlıyor.

Kardinaller, yeni Papa seçim sürecinde Casa Santa Marta'da konaklayacak

Konklav, Latince "anahtarla kilitlenmiş" anlamına geliyor ve seçimi yapan kardinaller, Sistine Şapeli'ne kilitlenerek oylama yapıyor. 80 yaşının altındaki kardinallerin oy kullanma hakkı bulunuyor bu da 130'un üzerinde kardinalin konklavda oy kullanacağı anlamına geliyor.

Konklav sırasında kardinaller Casa Santa Marta'da konaklıyor, dış dünyadan tamamen izole ediliyor. Seçim sürecinde iletişim engelleniyor, seçim için "extra omnes" adı verilen bir anons ile kardinaller Sistine Şapeli'ne geçiyor. Son 100 yılın en kısa konklavı sadece üç oylama ile uzlaşıya varılan 1939'da Papa XII. Pius'un seçimi olmuştu.

Papa seçimi için kardinallerin üçte ikisinin oyu gerekiyor. İlk 34 oylama sonucu belirleyemezse, son turda en fazla oyu alan iki aday arasında oylama yapılıyor. Papalık için teknik olarak herhangi bir şart bulunmuyor, ancak geleneksel olarak seçici kardinaller arasından biri seçiliyor.

Siyah duman-beyaz duman ritüeli...

Papa seçiminde sonuçların kamuoyuna duyurulması için geleneksel bir yöntem olan siyah duman-beyaz duman ritüeli kullanılıyor. Halk, Vatikan'daki Sistine Şapeli'nin çatısındaki bacadan çıkan dumanın renginden yeni papa seçilip seçilmediğini öğreniyor.

Siyah duman, çoğunluk sağlanamadığını, beyaz duman ise yeni papanın seçildiğini gösteriyor. Beyaz duman çıktığında, seçilen papa "Habemus Papam" (Bir Papamız Var) anonsuyla halka duyuruluyor. Yeni papa, San Pietro Bazilikası'ndan halka seslenirken ilk "Urbi et Orbi" (Şehre ve dünyaya) konuşmasını yapıyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

Uluslararası, Politika, Vatikan, Güncel, Kültür, Dünya, Dünya, Papa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Papa Seçim Süreci Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamyonet kasasındaki köpeği halatla dövdü Kamyonet kasasındaki köpeği halatla dövdü
Alkollü sürücü tırla hastane otoparkına girdi: Uyuşturucu madde ele geçirildi Alkollü sürücü tırla hastane otoparkına girdi: Uyuşturucu madde ele geçirildi
Aziz Yıldırım kanadından Fenerbahçe’nin puan kaybına zehir zemberek tepki Aziz Yıldırım kanadından Fenerbahçe'nin puan kaybına zehir zemberek tepki
AK Parti MKYK toplanıyor Masada kritik bir konu başlığı var AK Parti MKYK toplanıyor! Masada kritik bir konu başlığı var
ABD, Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Galatasaray’ın yıldızı Fenerbahçe’nin puan kaybı sonrası hemen telefona sarıldı Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası hemen telefona sarıldı
Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor’dan bomba paylaşım Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor'dan bomba paylaşım
Oyuncu Sevil Akdağ’ın vahşice katlettiği Elif Kırav’ın yakın arkadaşı olayın iç yüzünü anlattı Oyuncu Sevil Akdağ'ın vahşice katlettiği Elif Kırav'ın yakın arkadaşı olayın iç yüzünü anlattı
Acun Ilıcalı: Şampiyonluk şansımız çok zor gözüküyor Acun Ilıcalı: Şampiyonluk şansımız çok zor gözüküyor
Erdoğan’ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor
Sergen Yalçın’dan Mourinho’ya olay sözler: Biz bu Portekizlilerin kültürünü iyi biliyoruz Sergen Yalçın'dan Mourinho'ya olay sözler: Biz bu Portekizlilerin kültürünü iyi biliyoruz

22:34 Papa Franciscus’un vasiyeti belli oldu Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu
21:22 İYİ Parti’den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
20:56 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar
19:46 Öcalan’dan Sırrı Süreyya Önder’e mesaj: Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis’te kırdı, sokakta kırdı Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder'e mesaj: Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis'te kırdı, sokakta kırdı
19:44 Devlet Bahçeli’den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var
09:15 Süleyman Soylu’dan Kuzey Kıbrıs iddialarına sert tepki: Namussuzlara duyurulur Süleyman Soylu'dan Kuzey Kıbrıs iddialarına sert tepki: Namussuzlara duyurulur
09:09 20 kilo birden veren Işın Karaca sırrını ilk kez açıkladı 20 kilo birden veren Işın Karaca sırrını ilk kez açıkladı
09:06 Silahlı saldırıda ölen şahsın yakınları, husumetlilerinin evini ateşe verdi Silahlı saldırıda ölen şahsın yakınları, husumetlilerinin evini ateşe verdi
09:05 Fenerbahçe’yi şampiyonluktan eden futbolcu Galatasaraylı futobolcuların aşığı çıktı Fenerbahçe'yi şampiyonluktan eden futbolcu Galatasaraylı futobolcuların aşığı çıktı
09:00 Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 3 şüpheli yurt dışında yakalandı Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 3 şüpheli yurt dışında yakalandı
08:58 Altın fiyatlarında tarihi zirve Bu kadarı şaşırttı Altın fiyatlarında tarihi zirve! Bu kadarı şaşırttı
08:50 Popüler ayakkabı markasına “domuz derisi“ cezası Popüler ayakkabı markasına "domuz derisi" cezası
08:45 Çin bu kez çok sert Kim var kim yok tehdit ettiler Çin bu kez çok sert! Kim var kim yok tehdit ettiler
08:43 Demet Akalın’dan Bestemsu Özdemir’e estetik göndermesi Demet Akalın'dan Bestemsu Özdemir'e estetik göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 00:21:11. #7.13#
SON DAKİKA: Yeni Papa Seçim Süreci Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement