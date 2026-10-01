YENİ Parti 91 milletvekiliyle toplandı, Başarır seçim çağrısı yaptı

HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: EYLEM LADİN DEĞER

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partisinin milletvekili çalışma toplantısına ilişkin, "Çok verimli bir toplantıydı. Umarım son yasama dönemi olur bu, bir an önce seçime gideriz. Milletin, bizlerin en büyük arzusu bu. Çok daha birlikte, beraber yürüdüğümüz, her zaman olduğu gibi sert muhalefet yaptığımız, milletin sorunlarını gündeme getirdiğimiz bir yasama dönemi olacak. Türkiye'ye seçimi hazırlayıp iktidara doğru hep beraber yürüyeceğiz" dedi.

YENİ Parti'nin 91 milletvekili, TBMM'nin bugün başlayacak 28'inci Dönem Beşinci Yasama Yılı'na hazırlık için dün düzenlenen çalışma toplantısında bir araya geldi. YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, toplantının ardından ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Çok verimli bir toplantıydı. Yeni yasama dönemiyle ilgili hazırlıklarımız, çalışmalarımız, fikir alışverişi konuşuldu, yapıldı. Umarım son yasama dönemi olur bu, bir an önce seçime gideriz. Milletin, bizlerin en büyük arzusu bu. Zaten bu kapalı grup toplantısında da en çok bunlar konuşuldu. Ben bu yılı seçim yılı olarak görüyorum. Son bütçe yapılacak. O yüzden çok daha birlikte, beraber yürüdüğümüz, her zaman olduğu gibi sert muhalefet yaptığımız, milletin sorunlarını gündeme getirdiğimiz bir yasama dönemi olacak.

Her gün bir sorun oluyor. İşte büyük bir fon krizi var. Bir yerde milyarlarca para cebe koyulmuş. Bakın, milyardan bahsediyoruz. Hatta söylediğimiz zaman eski para sanıyorlar. İnanamıyor insanlar. 500 bin mağdur var. Mağdur sayısı bu ülkede her geçen gün artıyor. Bir yerde kahvaltılık çaldığı için tutuklanan insanlar var. Bir kilo peynir, iki sucuk çaldığı için. Bir tarafta bu ülkeyi, milleti milyarlarca soyan, hala elini kolunu sallayan insanlar var. İşte bunları konuşacağız. Türkiye'ye seçimi hazırlayıp, iktidara doğru hep beraber yürüyeceğiz."