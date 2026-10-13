YENİ Parti Adana Milletvekili Bilici, ithal atık tesislerine denetim istedi

(ADANA) - YENİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, Avrupa'dan Mersin Limanı üzerinden Türkiye'ye getirilen ve Adana'daki tesislerde işlenen atıkların oluşturduğu çevre tehlikesi ve mikroplastik atıklara dikkati çekti. Kontrolsüz geri dönüşüm faaliyetlerinin Çukurova'nın verimli tarım topraklarını, su kaynaklarını ve bölgedeki üretimi tehdit ettiğini belirten Bilici, denetimlerin artırılması ve gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) öncesinde plastik kirliliği ve atık yönetimi tartışmaları yeniden gündeme gelirken; YENİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, Avrupa'dan Mersin Limanı üzerinden Türkiye'ye getirilen ve Adana'daki tesislerde işlenen atıkların oluşturduğu çevre tehlikesine dikkati çekti.

Adana'nın Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Bilici, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'dan Mersin Limanı üzerinden getirilen ithal atıkların büyük bir bölümü Adana'daki tesislerde işlenmektedir. Oysa Adana, Türkiye'nin tarım şehridir, Çukurova'nın kalbidir. Şehrimiz ithal çöp ambarı olarak değil; yöresel lezzetleriyle, tarımsal ürünleriyle, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle anılmalıdır. Bu faaliyetlerin Adana'nın turizm potansiyeline zarar vermesine izin verilmemelidir. Adana'nın toprağını, suyunu ve geleceğini korumak zorundayız."

"KAÇAK VE İZİNSİZ TESİSLER KAPATILMALI"

Kaçak ve izinsiz geri dönüşüm tesislerinin kapatılması gerektiğini belirten Bilici, faaliyetlerine izin verilen tesislerin, tarım ve turizm alanları dışında belirli bölgelerde toplanmasını istedi.

Bilici, bu tesislerde arıtma ve suyun yeniden kullanım sistemlerinin kurulması, geri dönüştürülemeyen atıkların güvenli şekilde bertaraf edilmesi ve kirli suların tarım arazilerine karışmasının önlenmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca erken yangın sistemleri ve otomatik söndürme aygıtlarının zorunlu hale getirilmesi çağrısında bulundu.

Bilici, "Adana'nın tarım topraklarını, su kaynaklarını ve üretimini korumak hepimizin sorumluluğudur. Geri dönüşüm faaliyetleri sıkı denetim altında, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yürütülmelidir" dedi.