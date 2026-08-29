YENİ Parti Danışmanı Gözaltında
Cem Tekinoğlu, fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.
(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alındı. Tekinoğlu'nun ikametindeki arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında YENİ Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara'da gözaltına alınan Tekinoğlu'nun ikametinde başlatılan arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: ANKA
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