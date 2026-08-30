YENİ Parti\'den Melih Meriç\'e Ziyaret

(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekilleri Gökan Zeybek, Suat Özçağdaş, Ali Gökçek ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran Zeybek, Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Gaziantep'te 18 Ağustos'ta uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırılan YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in tedavisi nakledildiği İstanbul'da sürüyor.

YENİ Parti İstanbul Milletvekilleri Gökan Zeybek, Suat Özçağdaş ve Ali Gökçek ile İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Meriç'i bugün tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran Zeybek, şunları kaydetti:

"YENİ Parti Gaziantep Milletvekilimiz Melih Meriç'i, tedavi gördüğü hastanede; İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik, İstanbul Milletvekillerimiz Suat Özçağdaş ve Ali Gökçek ile birlikte ziyaret ettik. Sağlık durumunun gayet iyi olduğunu görmek hepimizi mutlu etti. Kıymetli yol arkadaşımızın çok kısa süre içerisinde yeniden Gazianteplilerin yanında, sahada ve görev başında olacak olmasından mutluluk duyuyoruz. Melih Meriç'e bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda aramızda görmeyi diliyorum."