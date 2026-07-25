YENİ Parti dünya basınında: “Kuşatma altındaki muhalefetin yeniden toparlanma girişimi” - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

YENİ Parti dünya basınında: “Kuşatma altındaki muhalefetin yeniden toparlanma girişimi”

YENİ Parti dünya basınında: “Kuşatma altındaki muhalefetin yeniden toparlanma girişimi”
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Özgür Özel'in 90 milletvekiliyle "YENİ Parti"yi kurması, uluslararası basında geniş yankı buldu.

(ANKARA) - Özgür Özel'in 90 milletvekiliyle "YENİ Parti"yi kurması, uluslararası basında geniş yankı buldu. Reuters, gelişmeyi "kuşatma altındaki muhalefetin yeniden toparlanma girişimi" olarak değerlendirirken, Associated Press (AP) yeni partinin parlamentoda ana muhalefet konumuna yükseldiğine dikkati çekti. Almanya merkezli Deutsche Welle (DW) ise CHP'nin yaşadığı bölünmenin Türkiye siyasetinde güç dengelerini değiştirdiğini yazdı.

Özgür Özel'in CHP'den istifa ederek, 90 milletvekiliyle YENİ Parti'yi kurması dünya basınında yer buldu. Reuters, "Kuşatma altındaki Türk muhalefeti yeni partiyle yeniden toparlanmaya çalışıyor" başlıklı haberinde, Özel ve beraberindeki 90 milletvekilinin, CHP kurultayını iptal eden mahkeme kararına karşı İçişleri Bakanlığı'na YENİ Parti'nin kuruluş başvurusunu yaptığını aktardı. Haberde, partinin resmen faaliyete geçtiğinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da doğrulandığı belirtilirken, 91 milletvekiliyle TBMM'nin ikinci büyük grubu haline geldiği vurgulandı.

Reuters analizinde, "Yeni Parti'nin CHP seçmeninin büyük bölümünü çekmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında yeni bir meydan okuma oluşturması beklense de, muhalefetteki daha geniş çaplı bölünmenin, NATO üyesi ve bölgesel bir askeri güç olan Türkiye'de Erdoğan'ın 23 yıllık iktidarını uzatma ihtimalini güçlendirebileceği değerlendiriliyor" ifadelerine yer verdi.

"GÖREVDEN ALINAN MUHALEFET LİDERİ ERDOĞAN'A MEYDAN OKUMAK İÇİN 'YENİ PARTİ'Yİ KURDU"

ABD merkezli Associated Press ise haberi, "Görevden alınan Türk muhalefet lideri Erdoğan'a meydan okumak için 'YENİ Parti'yi kurdu" başlığıyla servis etti. AP, Özel'in görevden alınmasını destekçilerinin "muhalefeti zayıflatmaya yönelik siyasi bir hamle" olarak gördüğünü aktarırken, YENİ Parti'nin kurulmasının mahkeme kararına doğrudan bir yanıt niteliği taşıdığını yazdı.

Haberde, Özel'in destekçilerinin son iki yılda CHP'li belediyelere yönelik soruşturmaları muhalefete yönelik daha geniş kapsamlı bir baskının parçası olarak değerlendirdiği belirtilirken, hükümetin yargının bağımsız olduğu yönündeki açıklamalarına yer verildi. AP ayrıca 91 milletvekiliyle YENİ Parti'nin TBMM'de ana muhalefet konumunu üstlenmesinin beklendiğini aktardı.

"YENİ PARTİ, PARLAMENTO'DA İKİNCİ PARTİ OLDU"

Almanya merkezli Deutsche Welle de gelişmeyi "Görevden alınan Türk muhalefet lideri parlamentonun ikinci büyük partisini kurdu" başlığıyla duyurdu. DW, Özel'in 90 milletvekiliyle birlikte CHP'den ayrılarak YENİ Parti'yi kurduğunu ve yeni oluşumun otomatik olarak parlamentonun ikinci büyük grubu haline geldiğini yazdı.

DW, CHP'nin milletvekili sayısının 135'ten 44'e düştüğünü, DEM Parti'nin ise 56 milletvekiliyle CHP'nin önüne geçtiğini belirterek, Meclis aritmetiğindeki değişime dikkati çekti. Haberde ayrıca CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğu hatırlatılırken, Özel'in ayrılık kararının parti içindeki bölünmeler ve yargı sürecinin ardından geldiği ifade edildi. DW de, hükümetin yargının bağımsız olduğu yönündeki açıklamalarına yer verdi.

Kaynak: ANKA

Uluslararası, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel YENİ Parti dünya basınında: “Kuşatma altındaki muhalefetin yeniden toparlanma girişimi” - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı kadının katili komşusu çıktı: Öldürmeden önce fotoğraf çektirmiş Yaşlı kadının katili komşusu çıktı: Öldürmeden önce fotoğraf çektirmiş
Kızılırmak Deltası’nda ’goga otu’ çiftçiye gelir kapısı oldu Kızılırmak Deltası'nda 'goga otu' çiftçiye gelir kapısı oldu
Yunanistan’dan “Aşil kalkanı“ hamlesi: İsrail’den 3.1 milyar Euro’luk hava savunma sistemi alacak Yunanistan'dan "Aşil kalkanı" hamlesi: İsrail'den 3.1 milyar Euro'luk hava savunma sistemi alacak
Aniden bastırdı: Yaz ortasında bir kentimiz beyaza büründü Aniden bastırdı: Yaz ortasında bir kentimiz beyaza büründü
Bodrum Belediye Başkanından Özgür Özel’i kızdıracak karar: Onu böyle övmüştü Bodrum Belediye Başkanından Özgür Özel'i kızdıracak karar: Onu böyle övmüştü
Adana ve Hatay’da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı Adana ve Hatay'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

14:07
Kılıçdaroğlu’nun Yeni Parti sevinci: Çok şükür arınma gerçekleşti
Kılıçdaroğlu'nun Yeni Parti sevinci: Çok şükür arınma gerçekleşti
13:31
Bakan Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Bu dosyanın peşini bırakmayacağız
Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Bu dosyanın peşini bırakmayacağız
12:58
Özgür Özel A takımını belirledi İşte Yeni Parti’nin MYK’sı
Özgür Özel A takımını belirledi! İşte Yeni Parti'nin MYK'sı
12:29
Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti
Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti
12:19
Muharrem İnce’nin planı tıkır tıkır işliyor
Muharrem İnce'nin planı tıkır tıkır işliyor
12:08
Gülistan’ın kaybolduğu gün valilik konutunda neler oldu “Hemen çıkın” talimatı verilen hizmetli her şeyi anlattı
Gülistan’ın kaybolduğu gün valilik konutunda neler oldu? “Hemen çıkın” talimatı verilen hizmetli her şeyi anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2026 14:15:39. #7.12#
SON DAKİKA: YENİ Parti dünya basınında: “Kuşatma altındaki muhalefetin yeniden toparlanma girişimi” - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.