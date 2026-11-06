YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaman, Sincan Cezaevi ziyaretinde adil düzen istedi - Son Dakika
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YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaman, Sincan Cezaevi ziyaretinde adil düzen istedi

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YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaman, Sincan Cezaevi ziyaretinde adil düzen istedi
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YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaman, Sincan Cezaevi ziyaretinde adil düzen istedi
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YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman, Sincan Cezaevi'nde gazeteciler İsmail Arı ve Tuba Tekerek'i ziyaret ettiğini bildirdi. Yaman, sosyal medya paylaşımında adaletin herkes için eşit temel hak olduğunu belirterek adil düzen istediğini vurguladı.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman, gazeteciler İsmail Arı ve Tuba Tekerek'i Sincan Cezaevi'nde ziyaret ettiğini bildirdi.

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sincan Cezaevi'nde gazeteciler İsmail Arı ve Tuba Tekerek, Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, eski Konya İl Başkanı Nejat Türktaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'i ziyaret ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dışarda olup üretmesi ve çalışması gereken bunca insan, hukuksuzca zor koşullarda içerdeler. Adaletin birilerine tanınan ayrıcalık değil, herkesin eşit biçimde sahip olması gereken temel bir hak olduğunu bugünlerde fazlasıyla görüyor, kişiye, düşünceye, siyasi görüşe ya da kimliğe göre değişmeyen adil bir düzen istiyoruz."

Kaynak: ANKA
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