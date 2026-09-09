Yeni Parti Genel Başkanı Özel canlı yayında soruları yanıtladı: - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeni Parti Genel Başkanı Özel canlı yayında soruları yanıtladı:

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- "(Cumhurbaşkanı adayı belirlemede CHP ile işbirliği) Onlarla birlikte herhangi bir işbirliği yapmamız asla mümkün değil. Biz, cumhurbaşkanı adayımızı bütün meşru muhalefetle konuşuruz, gayrimeşru muhalefetle işimiz olmaz"

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel CHP ile cumhurbaşkanı adayı konusunda bir işbirliğine ilişkin, "Onlarla birlikte herhangi bir işbirliği yapmamız asla mümkün değil. Biz, cumhurbaşkanı adayımızı bütün meşru muhalefetle konuşuruz, gayrimeşru muhalefetle işimiz olmaz." dedi.

Özel, KOZA TV canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündemi değerlendirdi.

"31 Mart 2024'teki yerel seçimlerinden bu yana belediyelerin yönetiminde yaşanan değişikliklere karşı partisinin gelecek seçime yönelik stratejisinin ne olacağı" sorulan Özel, "Eninde sonunda o sandığa varacağız, o seçimi alacağız. Bundan bir tereddütüm yok." ifadesini kullandı.

"Kuruluş yıl dönümünde dışarıdan bakıp CHP çatısı altında olmamak, o kutlamalarda olmamak size bir burukluk hissettirdi mi?" sorusuna Özel, "Bu tabii bir burukluk hissettirir ama şu andaki yapıyı bir Cumhuriyet Halk Partisi olarak görmek mümkün değil." yanıtını verdi.

CHP'nin bugün gerçek bir kutlama yapmadığını, bu durumun yüreğinde sızı olduğunu vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümü hepimizin kuruluş yıl dönümü. Yeni Parti'nin kongresini yapacağız, yapacağımız birinci kurultaya ikinci kurultay diyorum ben. Niye? Birincisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Sivas Kongresiydi. Öyle bir dönemdeyiz ki şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmayanlar, orada olanlardan çok daha fazla. Hatta onların yüreğinde parti sevgisi olsa partiye bunları yaşatmazlardı. Partiden atılanlar, kovulanlar, partiden gaz yiyip dışarı atılanlar şimdi partide olanlardan daha çok seviyorlar o partiyi. Kurumsal olarak artık biz Yeni Parti'deyiz ve iktidara Yeni Parti olarak yürüyoruz. Dönüp de arkaya bakmıyoruz."

"Mansur Bey'in hiçbir şeyinden şüphem olmaz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabulüne ve Yavaş'ın CHP'nin bugünkü kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katılmamasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Özel, her iki durumdan da haberdar olduğunu söyledi.

Özel, şöyle devam etti:

"Mansur Bey birtakım yatırımlar, projelerle ilgili randevu istemek istediğini bana söylemişti. Son görüşmemizde de 'Böyle bir şey olacak, bilginiz olsun.' demişti. Mansur Bey bu konularda çok hassastır, nettir. Böyle gerçek bir arkadaşlık, kardeşlik hukukuna sahibiz kendisiyle. O konuda bir sıkıntı yok. Mansur Bey'in hiçbir şeyinden şüphem olmaz. Ankara'nın menfaatleri için önceden planladığı ve bizim de haberimiz, onayımızla yaptığı bir görüşmedir."

CHP ile cumhurbaşkanı adayı konusunda bir işbirliği yapılıp yapılmayacağı sorusuna Özel, şöyle cevap verdi:

"Onlarla birlikte herhangi bir işbirliği yapmamız asla mümkün değil. Zaten herhangi bir gücü, toplumsal herhangi bir karşılığı olmayan birileriyle cumhurbaşkanı adayı konuşmanın, o cumhurbaşkanı adayını yıpratmak dışında hiçbir faydası olmaz. Biz, cumhurbaşkanı adayımızı bütün meşru muhalefetle konuşuruz, gayrimeşru muhalefetle işimiz olmaz."

Özel, "partisinin üye sayısına" ilişkin soru üzerine, yaklaşık 400 bin CHP üyesinin istifa ederek Yeni Parti'ye katılmak istediğini, yıl sonuna kadar bir milyon üyeyi aşacaklarını tahmin ettiklerini aktardı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yeni Parti, Partiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Parti Genel Başkanı Özel canlı yayında soruları yanıtladı: - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’daki seçim sonucu Merkel’i sarstı: Kalbim kan ağlıyor Almanya'daki seçim sonucu Merkel'i sarstı: Kalbim kan ağlıyor
Arda Güler’e Şampiyonlar Ligi’nde büyük onur Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur
İzlemeyenler bin pişman Dün gece ortalık yandı İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı
İran’ın 5 petrol tankeri ABD güçlerince vurularak kullanılamaz hale getirildi İran'ın 5 petrol tankeri ABD güçlerince vurularak kullanılamaz hale getirildi
UKMTO, Hürmüz Boğazı’nda ticari gemiye müdahale edildiğini duyurdu UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemiye müdahale edildiğini duyurdu
İran’dan ABD’ye misilleme F-35’lerin bulunduğu üsse ağır hasar verildi İran'dan ABD'ye misilleme! F-35'lerin bulunduğu üsse ağır hasar verildi

23:03
Trump: İran savaşı 3 Kasım’daki seçimlerden hemen sonra bitecek
Trump: İran savaşı 3 Kasım'daki seçimlerden hemen sonra bitecek
22:43
Milyonların beklediği 3 telefon tanıtıldı Türkiye fiyatları dudak uçuklattı
Milyonların beklediği 3 telefon tanıtıldı! Türkiye fiyatları dudak uçuklattı
22:39
Galatasaray, Sporting karşısında kırmızı kart bekledi
Galatasaray, Sporting karşısında kırmızı kart bekledi
21:43
Askere gitmemek için kaçtı Araya giren kadın kendini yerde buldu
Askere gitmemek için kaçtı! Araya giren kadın kendini yerde buldu
21:35
Otomobilde indirim yarışı başladı Fiyatlar 400 bin TL birden düştü
Otomobilde indirim yarışı başladı! Fiyatlar 400 bin TL birden düştü
21:04
Özgür Özel’den Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine dikkat çeken yorum
Özgür Özel'den Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine dikkat çeken yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 23:41:50. #.0.3#
SON DAKİKA: Yeni Parti Genel Başkanı Özel canlı yayında soruları yanıtladı: - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement