Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Çağdaş Gazeteciler Derneği heyetini kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Çağdaş Gazeteciler Derneği heyetini kabul etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Çağdaş Gazeteciler Derneği heyetini kabul etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Kıvanç El ve yönetim kurulu üyeleri, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel tarafından kabul edildi. Parti açıklamasına göre kabul, Özel'in Yeni Parti Genel Merkezi'ndeki makamında gerçekleşti.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Kıvanç El ve beraberindekileri kabul etti.

Partiden yapılan açıklamada, "Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Genel Merkezi'ndeki makamında Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı Kıvanç El ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
Yeni PartiÖzgür ÖzelPolitikaGüncelMedyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otobüslerde yeni dönem Bu hareketleri yapanlara 19 bin TL ceza Otobüslerde yeni dönem! Bu hareketleri yapanlara 19 bin TL ceza
Mardin’de kesilen 40 bin liralık ceza Bolu’ya ulaştı Araç o sırada Ankara’daydı Mardin'de kesilen 40 bin liralık ceza Bolu'ya ulaştı! Araç o sırada Ankara'daydı
ABD’nin Büyükelçisi Barrack: S-400 ve F-35 konusunda Kongre çalışıyor ABD’nin Büyükelçisi Barrack: S-400 ve F-35 konusunda Kongre çalışıyor
New York’taki zirvede karar alındı TSK, Irak’taki o yerleşkeden çekiliyor New York'taki zirvede karar alındı! TSK, Irak'taki o yerleşkeden çekiliyor
Burdur’da 28 yaşındaki Elif gelinliğini giydi Düğün fikri iki hafta önce yakaladığı buketten çıktı Burdur'da 28 yaşındaki Elif gelinliğini giydi! Düğün fikri iki hafta önce yakaladığı buketten çıktı
Onlyfans fenomeni Bonnie Blue bebeğinin ismini açık artırmaya çıkardı kazanan 1,2 milyon sterlin verdi Onlyfans fenomeni Bonnie Blue bebeğinin ismini açık artırmaya çıkardı; kazanan 1,2 milyon sterlin verdi
19:27
Zidane’dan Arda Güler için 5 kelimelik yorum
Zidane'dan Arda Güler için 5 kelimelik yorum
19:14
İmzayı attı Dünyaca ünlü Alaba’dan 34 yaşında sürpriz transfer
İmzayı attı! Dünyaca ünlü Alaba'dan 34 yaşında sürpriz transfer
19:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mekke Savunma İttifakı mesajı: Bazı sınamalarla karşılaşmak sürpriz değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Savunma İttifakı mesajı: Bazı sınamalarla karşılaşmak sürpriz değil
18:44
Fon soruşturmasında piyasa değeri yaklaşık 1.8 milyar TL olan 2 özel jet ile 1 lüks yata el konuldu
Fon soruşturmasında piyasa değeri yaklaşık 1.8 milyar TL olan 2 özel jet ile 1 lüks yata el konuldu
18:20
Şi, Beyaz Saray’da Trump’a mesajı verdi: Çin ve ABD çatışırsa kayıp çok olur
Şi, Beyaz Saray'da Trump'a mesajı verdi: Çin ve ABD çatışırsa kayıp çok olur
18:11
EGM’de görev dağılımı yapıldı: Mustafa Çalışkan’a dört önemli birim bağlandı
EGM'de görev dağılımı yapıldı: Mustafa Çalışkan'a dört önemli birim bağlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 19:47:56. #7.12#
SON DAKİKA: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Çağdaş Gazeteciler Derneği heyetini kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei