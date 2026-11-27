(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, YENİ Parti Genel Merkezi'ndeki makamında Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. YENİ Parti lideri Özel'e; Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya eşlik etti.