Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptaline ilişkin Danıştay'ın temyiz kararı ile bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye katılmasını eleştirerek, "Milletin gönlündeki bir kişiyi mahkeme kararlarıyla siyasetin dışına itemezler. Milletin vermediğini transferlerle çalamazlar. Sandık gelmelidir" dedi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptaline ilişkin Danıştay 8. Dairesi'nin verdiği temyiz kararını ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir'in AK Parti'ye katılmasını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Emir, şöyle konuştu:

"35 yıl önce okula kayıt yapılmış, 31 yıl önce alınmış bir diplomayı, cumhurbaşkanı adayı olacak Tayyip Erdoğan'ı sandıkta yenecek diye iptal edecek kadar gözü dönmüş bir sistemle karşı karşıyayız. Bunun içerisinde hukuk yok. Çünkü daha önce üniversitenin aldığı kararın, üniversite yönetim kurulunun yetkisiz aldığı kararın, daha önceki mahkemelerin, mahkeme heyetlerinin nasıl değiştirildiğinin açıkça tanığı olmuştuk. Danıştay'ın, hiç olmazsa Danıştay dairesinin hukuka uygun bir karar vermesi için bir beklentimiz vardı. Ancak görüyoruz ki korku o kadar büyümüş ki İmamoğlu korkusu o kadar bacayı sarmış ki diplomasını iptal edelim de bir daha önümüze aday olarak çıkmasın telaşına düşmüşler. Ne yaparlarsa yapsınlar. İmamoğlu, Silivri'de tertemiz bir savunma gerçekleştirdi. Hakkında bir sürü iftira atıldı ama bir kuruşuluk rüşvet, ihaleye fesat veya irtikap gibi suç bulunamadı. Ve gizli tanıklar dahi, o iftiracılar dahi, ikisi hariç bütün iftiralarını geri çektiler. Kendisi dimdik ayakta ve kendisi Türkiye'nin doğal cumhurbaşkanı adayıdır. Kendisinin doğal cumhurbaşkanlığı adaylığı devam etmektedir. Milletin gönlünde vardır ve milletin gönlündeki bir kişiyi mahkeme kararlarıyla siyasetin dışına itemezler. Siyasi iktidar, Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha cumhurbaşkanı olmak istiyorsa, bunun yolu siyaset yapmasıdır, bunun yolu milletin sorunlarını çözmesidir. Ve o çoktan gözden düştüğü, çoktan düştüğü milletin kalbine tekrar girmeye çalışmasıdır. Ama böyle mahkeme kararlarıyla, üretilmiş hukukun katledildiği kararlarla siyaseten devam etmesi artık imkansızdır."

"MİLLETİN İRADESİ TRANSFERLERLE ÇALINAMAZ"

Belediye başkanlarının AKP'ye nasıl geçtiğinin 86 milyon olarak açıkça tanığıyız. Tehdit ediliyorlar, şantaj uygulanıyor, baskı yapılıyor. Bunlarla sonuç alınamazsa ailelerden başlayarak tutuklamalar veya tutuklama tehditleri yapılıyor. Ve bütün belediyeler de neredeyse bu yola girdiler. Bugüne kadar dimdik duran, eğilmeyen, satılmayan, kararlılıkla mücadelesiyle devam eden belediye başkanlarımız olduğu gibi maalesef eğilen, bükülen ve mücadeleden düşen kişiler de oldu. Biz onları milletin vicdanına bırakıyoruz. Ama AKP'ye böylesine şantajlarla, tehditlerle yaptıkları transferlerin hiçbir sonuç getirmeyeceğini, önemli olanın milletin iradesi olduğunu, milletin vermediğini transferlerle çalamayacaklarını anlamaları gerekiyor. Artık adliyeler üzerinden yapılacak siyasi operasyonlara son verilmelidir. Milli iradeye saygı duyulmalıdır. O milli iradenin gereği de sandıktır. Sandık gelmelidir. O sandık geldiğinde AKP de bugün AKP'ye kendisini kurtarmak için kendi kuyruğunu kurtarmak için katılanları da tarihin çöp sepetine atacaktır."