YENİ Parti'li Meriç, İmamoğlu'nun Silivri'den gönderdiği moral mesajını paylaştı - Son Dakika
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YENİ Parti'li Meriç, İmamoğlu'nun Silivri'den gönderdiği moral mesajını paylaştı

YENİ Parti\'li Meriç, İmamoğlu\'nun Silivri\'den gönderdiği moral mesajını paylaştı
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Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan YENİ Parti Milletvekili Melih Meriç, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'den gönderdiği geçmiş olsun mesajını sosyal medyada paylaştı. Meriç, mesajın moral verdiğini belirterek İmamoğlu ve eşine teşekkür etti ve sağlığının iyiye gittiğini söyledi.

(ANKARA) - Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine gönderdiği geçmiş olsun mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. Meriç, mesajın iyileşme sürecinde kendisine moral ve dayanışma duygusu verdiğini belirterek, Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu'na teşekkür etti.

Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine gönderdiği geçmiş olsun mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Meriç, İmamoğlu'nun Silivri'den gönderdiği geçmiş olsun notunun kendisine moral verdiğini belirterek, sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini ifade etti.

Meriç, paylaşımında şunları kaydetti:

"Silivri'den ulaşan bu kıymetli not, iyileşme sürecimde yalnızca büyük bir moral değil, aynı zamanda güçlü bir dayanışma duygusu da verdi. Sağlığım her geçen gün daha iyiye gidiyor; bu süreçte gösterilen ilgi ve güzel dilekler ise gücüme güç katıyor. Geçmiş olsun dilekleri, içten temennileri ve dayanışması için Sayın Ekrem İmamoğlu'na, hastanede gerçekleştirdiği nazik ziyareti ve gösterdiği yakın ilgi için Sayın Dilek İmamoğlu'na gönülden teşekkür ediyorum. Sevgisini, duasını ve desteğini esirgemeyen tüm sevenlerime de ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. En kısa zamanda yeniden görevimin başında, Gaziantep'imizin ve sizlerin hizmetinde olmayı büyük bir özlemle bekliyorum."

İmamoğlu'nun Meriç'e gönderdiği mesajda ise şu ifadeler yer aldı:

"Uğramış olduğunuz saldırıyı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Saldırıyı gerçekleştiren kişiyi kınıyorum. Sağlığınıza duacıyım. Bir an önce sağlığınıza kavuşmanızı diliyorum. Ailenize ve Gaziantep'teki tüm dostlarınıza geçmiş olsun. En yakın zamanda görüşmek dileğimle sevgi ve saygılarımı sunarım."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel YENİ Parti'li Meriç, İmamoğlu'nun Silivri'den gönderdiği moral mesajını paylaştı - Son Dakika

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