(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Konya ve Adana'da tutuklu belediye başkanları Emrah Kozay, Erdal Beşikçioğlu, Mustafa Turgut, Ahmet Serkan Tuncer ve Abdullah Özyiğit'i ziyaret etti.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Konya Ereğli Cezaevi'nde Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay ve iki başkan yardımcısı ile Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nu ziyaret etti. Özel ardından Adana'ya giderek Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın kaza geçiren kardeşi Caner Aydar'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Adana'da da cezaevi ziyareti yapan Özel, Mersin'den Adana'ya sevk edilen Mersin ilçe belediye başkanlarını ziyaret etti. Özel, Suluca Cezaevi'nde tutuklu bulunan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile görüştü.

Özel'in akşam da tutuklu belediye başkanlarının ailelerini ziyaret ederek Ankara'ya dönmesi bekleniyor.