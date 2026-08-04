YENİ Parti Malatya İl Örgütü kuruldu: Barış Yıldız, kuruluşu İsmet İnönü Anıtı önünde duyurdu

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN – Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - YENİ Parti Malatya Kurucu İl Başkanı Barış Yıldız, Malatya Valiliği'ne kuruluş dilekçesinin verilmesinin ardından İsmet İnönü Anıtı önünde yaptığı açıklamada, "YENİ Parti Malatya il Başkanlığını tüm ilçelerimizde ilçe teşkilatımızı, ilçe örgütlerimizi bugün itibariyle kurmuş bulunmaktayız" dedi.

İsmet İnönü Anıtı önünde partililerle birlikte açıklama yapan Barış Yıldız, YENİ Parti'nin Malatya'daki kuruluşunu kamuoyuna duyurdu.

"KURULUŞU İSMET İNÖNÜ'NÜN ANITI ÖNÜNDE DUYURMAK İSTEDİK"

Kuruluş açıklamasını Malatyalı olan Türkiye'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün anıtı önünde yapmalarının sembolik bir anlam taşıdığını ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:

"Bugün itibariyle Malatya'da cumhuriyetin, adaletin, demokrasinin ilkelerini savunan bizler, liderimiz, genel başkanımız Özgür Özel'in başlattığı yürüyüşe Malatya'dan sonuna kadar destek olan arkadaşlarımızla birlikte YENİ Parti Malatya İl Başkanlığı'nı kurmuş bulunmaktayız. Malatya'mıza, demokrasimize ve Türkiye siyasetine YENİ Parti hayırlı olsun.

Genel Başkanımız bu yürüyüşü başlattığında ilk önce Meclise yürümüştü. Ardından Anıtkabir'e yürüdü. Anıtkabir'de hemşehrimiz İsmet İnönü'nün mezarını da ziyaret ettik. Orada bir çift laf etmişti.

Biz de bugün burada YENİ Parti İl Başkanlığını kurarken bu mücadeleyi, Malatya'da yeni bir başlangıcı valiliğimize resmi dilekçemizi verdikten sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucularından, 2. Cumhurbaşkanımız hemşehrimiz İsmet İnönü'nün heykeli önünde duyurmak istedik."

"NAMUSLULAR DA NAMUSSUZLAR KADAR CESUR OLMALIDIR"

Yıldız, açıklamasında İsmet İnönü'nün sözlerine de atıfta bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü Genel Başkanımız Özgür Özel başlattığı yürüyüşlerde sıkça değindi. İsmet Paşa'nın mezarı başında söyledi. Biz çıktığımız yolda İsmet Paşa'nın nasihatini kulağımıza küpe edindik. İsmet Paşa diyor ki 'Namuslular da namussuzlar kadar cesur olmalıdır' dedi.

Biz de büyük bir cesaretle hep birlikte Malatya'da tüm ilçelerimizde ilçe teşkilatımızı, ilçe örgütlerimizi kurmuş bulunmaktayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin ana muhalefet partisi olarak Malatya'da dört belediye başkanımız da bizlerle beraber olacaklar."

"DÖRT BELEDİYE BAŞKANIMIZ VE MECLİS GRUPLARIMIZ BİZİMLE"

Malatya'da dört belediye başkanının YENİ Parti saflarında yer alacağını açıklayan Yıldız, "Hekimhan, Arguvan, Doğanşehir ve Arapgir belediye başkanları bizlerle olacaklar. Büyükşehir ve Yeşilyurt Belediye Meclisi'ndeki gruplarımız da bu hafta itibariyle YENİ Parti grubu olarak başlayacaklar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. YENİ Parti Malatya siyasetine hayırlı uğurlu olsun diyorum" ifadesini kullandı.