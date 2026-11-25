Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Recep Tunahan GÜLER

(ANKARA) - YENİ Parti PM Üyesi Sencer Solakoğlu, partisinin kurultaydan sonraki ilk PM toplantısı öncesi yaptğı açıklamada, " Türkiye'yi değiştirecek olan ekibin parçası olmak gerçekten çok heyecan, gurur verici. Canla başla çalışacağız" dedi.

YENİ Parti Parti (PM) Üyesi Sencer Solakoğlu, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde düzenlenen ve Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) belirleneceği ilk PM toplantısı öncesinde ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Solakoğlu, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye'yi değiştirecek olan ekibin parçası olmak gerçekten çok heyecan verici. Çok gurur verici bir şey. Canla başla çalışacağız. Burada Türkiye'nin değişmesi için yapılması ne gerekiyorsa ki benim alanım tarım, şanslıyım. Yapılabilecek çok şey var. Türkiye'nin tarımda çok ciddi bir yol katetmesi mümkün. Tarımda hatta sıçraması ve kalkınması da mümkün. Dolayısıyla elimden geldiğince bunu başarmaya çalışıp ondan sonra da bir sene sonra en geç inşallah seçimler olup Türkiye'yi yönetmeye başladığımız zaman da bu vaatlerin nasıl gerçekleştiğini de halk birer birer görecek. Ödev yapıyoruz şu anda çalışıyoruz."