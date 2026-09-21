Yeni Parti seçime kadar ittifak görüşmesi yapmayacak, oy hedefi yüzde 50 artı 1

Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin oluşturduğu ittifakta Yeni Parti'nin yer alıp almayacağına ilişkin, "Bizim Yeni Parti olarak hedefimiz çok açık. Kendi oyumuzu yüzde 50 artı 1'e çıkarmak için çalışacağız. Çıkaracağımız cumhurbaşkanı adayımızın da yüzde 60 artı 1 alabilmesi için çabalayacağız." dedi.

Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplandı.

MYK gündemi üzerine basın toplantısı düzenleyen Emre, sermaye piyasalarında vatandaşın zararının 20 milyar dolara ulaştığını öne sürdü.

Olayın peşini bırakmayacaklarını belirten Emre, 131 fon ile 7 portföy yönetim şirketinin tasfiyesinin gündeme geldiğini, tasfiye sürecini yürütmek üzere Türkiye İş Bankası ile Ziraat Bankası'nın görevlendirildiğini hatırlattı.

Emre, sürecin teknik olarak en hızlı şekilde tamamlanması gerektiğini ancak kimlerin zamanında müdahale etmediğinin ve bu düzenin büyümesine nasıl imkan tanındığının ortaya çıkarılmasını beklediklerini kaydetti.

"Millet kurdu Yeni Parti'yi"

Yeni Parti'nin halk buluşmalarının vatandaşlardan büyük karşılık bulduğu değerlendirmesinde bulunan Emre, geçen hafta Bursa ve Yalova'da üretici ve emeklilerle bir araya geldiklerini anlattı.

Yalova'da 50 emekliyle buluşmak üzere gittikleri programa 500'e yakın emeklinin katıldığını aktaran Emre, "Millet kurdu Yeni Parti'yi, milletle birlikte yolunda yürümeye devam edecek." dedi.

Emre, parti içi seçimlerde ilçe ve il başkanları ile genel başkanın tüm üyelerle seçilmesine yönelik karar aldıklarını, hazırlıkları tamamladıklarını bildirdi. Bu hafta sonu Türkiye genelinde ilçe başkanlığı seçimlerinin yapılacağını ifade eden Emre, bunun "demokrasi şöleni" şeklinde gerçekleşeceğini düşündüklerini söyledi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in parti içi seçimler için önce İzmir, ardından Manisa, Balıkesir ve en son İstanbul'da konuşma yapacağını, MYK üyelerinin de belli yerlerde seçimleri takip edeceğini aktaran Emre, "Biz bu yönüyle Türkiye'deki tüm siyasal partilere örnek bir çalışma içerisindeyiz." dedi. Emre, iktidara geldiklerinde Siyasi Partiler Kanunu'nda da bu yönde değişiklik yapacaklarını kaydetti.

"Bizim butlancılarla işimiz olmaz"

CHP Sözcüsü Müslüm Sarı'nın Adalar Belediye Başkanvekilliği seçimlerine ilişkin, "Yeni Partililerle yaptığımız işbirliği sonucunda katılmama kararı aldık." ifadelerinin sorulması üzerine Emre, "Bizim butlanla hiçbir işimiz olmaz hep söylüyorum. Seçilmemiş hiçbir iradeyle işimiz olmaz. Hiçbir yerde işbirliğimiz yoktur." yanıtını verdi.

Emre, Yenilik Partisi'nin başvurusunun AYM'ye taşınıp taşınmadığı ve AYM'nin Yeni Parti'den savunma isteyip istemediği sorusu üzerine, şu an için kendilerine ulaşan bir şey olmadığını söyledi.

Birçok siyasi partinin kuruluş aşamasında isimlerine itiraz edildiğini, iktidar partisinin de bu durumla karşılaştığını belirten Emre, itirazlar sonucunda iki parti isminin karıştırıldığına, yani iltibas bulunduğuna hükmedilmesinin "çok istisna" olduğunu ifade etti. Emre, "Sandıkta iki amblemi gören kimse bunu karıştırmaz, burası açık." dedi.

İsme küçük bir düzenleme yapılarak konunun kapatılabileceğini kaydeden Emre, "Yeni Parti'yi biz milletin isteğiyle, iradesiyle kurduk, ismi de sevdiler. Şu an bizim Kurucular Kurulumuz bu konuda yetkili, henüz kurultay toplanmadığı için. Kurucular Kurulu'nda da şu ana kadar aksi yönde bir değerlendirme ya da temas olmadı, isteği olmadı. O nedenle bu nasıl sonuçlanabilir? Yenilik Partisi başvurusunu geri çekebilir. Anayasa Mahkemesi burada başvuru konusunda hızlıca karar verip 'İltibas yoktur.' şeklinde karar verebilir. İltibas olduğuna yönelik bir düşünce oluşursa da zaten dediğim gibi biz bunu hızlıca düzenleyebiliriz. Buralarda hiçbir problem yok. 14-15 Kasım'da da kurultayımızı gerçekleştireceğiz zaten." değerlendirmesinde bulundu.

DEVA, Saadet ve Yeniden Refah partilerinin ittifak oluşumunda Yeni Parti'ye de kapının açık olduğu yönündeki değerlendirmelerin ve Yeni Parti'nin böyle bir ittifakta yer alıp almayacağının sorulması üzerine Emre, şöyle konuştu:

"Biz ittifaklara kapalı değiliz. Ancak ve ancak seçim sath-ı mailine girilmeden herhangi bir partiyle bir ittifak görüşmesi içerisinde bulunmayız. Bizim Yeni Parti olarak hedefimiz çok açık. Kendi oyumuzu yüzde 50 artı 1'e çıkarmak için çalışacağız. Çıkaracağımız cumhurbaşkanı adayımızın da yüzde 60 artı 1 alabilmesi için çabalayacağız. Bu kapsamda, biz bunu kendimiz sağlarız. İttifaklar süreç içerisinde gelişir, gelişmez, onu zamanı gelince değerlendiririz."