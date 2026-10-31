YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Yavuzyılmaz elektrikte 2027 tuzağına karşı uyardı - Son Dakika
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YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Yavuzyılmaz elektrikte 2027 tuzağına karşı uyardı

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YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Yavuzyılmaz elektrikte 2027 tuzağına karşı uyardı
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Yavuzyılmaz, 2026 tüketimi 3 bin kilovatsaati aşan abonelerin tarifesinin değişeceğini '2027 tuzağı' diye eleştirdi. 2026 faturası 9 bin 864 TL’yi geçenlerin 2027’de aylık yüzde 82-104 zamla karşılaşacağını belirten Yavuzyılmaz, Kasım ve Aralık tüketiminin düşürülmesini istedi.

(ANKARA) - YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, elektrikte yıllık tüketim sınırının 3 bin kilovatsaate düşürülmesini eleştirerek, "AKP vatandaşa elektrik faturalarında 2027 model yeni bir tuzak kuruyor. Bu tuzaktan kurtulmanın yolu; 2026 yılı elektrik faturanızın toplamını 9 bin 864 TL'nin altında tutmak için; Kasım ve Aralık aylarındaki tüketimlerinizi mutlaka düşürün" dedi.

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, elektrik faturalarındaki artış ve Son Kaynak Tedarik Tarifesi'nin (SKTT) kapsamının genişletilmesini eleştirdi. Sosyal medya hesabınan açıklama yapan Yavuzyılmaz, "AKP vatandaşa elektrik faturalarında 2027 model yeni bir tuzak kuruyor. Tedbir almak için son 2 ay" ifadelerini kullandı. Düzenlemeyi "tuzak" olarak tarifleyen Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Peki nasıl bir tuzak? EPDK bugün aldığı kararla, 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olmak üzere; 2026 yılı elektrik tüketimi toplamı 3 bin kilovatsaati aşan, yani yıllık elektrik faturası toplamı 9 bin 864 TL'yi geçen konut abonelerinin aylık ücret tarifesini değiştiriyor.

Bu aboneleri sabit fiyat tarifesinden çıkarıp, 2025'te yıllık tüketimi 5 bin, 2026'da yıllık tüketimi 4 bin kilovatsaati aşan abonelere yaptıkları gibi şimdi de yıllık 3 bin kilovatsaati aşanları piyasa takas fiyatının geçerli olduğu değişken fiyat tarifesine sokuyor.

Peki bu ne demek? Şu anda aylık elektrik tüketimi 250 kilovatsaat olan bir konut abonesinin, aylık 822 TL gelen elektrik faturası; 2027 yılında bin 676 TL'ye yükselecek. Yapılacak zam oranı: yüzde 104. Bin 226 TL'lik fatura, 2 bin 233 TL'ye çıkacak. Yapılacak zam oranı: yüzde 82

Yani 2026 yılında yıllık 3 bin ile 4 bin kilovatsaat arasında tüketen abonelerin 2027 yılı elektrik faturalarına; aylık yüzde 104 ile yüzde 82 arasında zam geliyor. AKP'nin 2027 yılı için kurduğu bu tuzaktan kurtulmanın yolu; 2026 yılı elektrik faturanızın toplamını 9 bin 864 TL'nin (yani elektrik tüketimini 3 bin kilovatsaatin) altında tutmak için; Kasım ve Aralık aylarındaki tüketimlerinizi mutlaka düşürün. AKP'nin halk düşmanlığına karşı önleminizi alın."

Kaynak: ANKA
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