YENİ Partili Akdoğan, AYM önündeki emekli polis intiharına \'hazin tablo\' video paylaştı

YENİ Partili Akdoğan, AYM önündeki emekli polis intiharına 'hazin tablo' video paylaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Partili Akdoğan, AYM önündeki emekli eyleminde intihar eden emekli polis için video yayımladı. Akdoğan, iki kız çocuğu babası emekli polisin yaşamına emekli eyleminde son vermesini 'Türkiye'nin hazin tablosu' diye niteledi; iktidar sahiplerinin ders çıkartamayacağını söyledi.
(ANKARA) - YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Anayasa Mahkemesi önünde emeklilerin eylemi sırasında intihar eden emekli polis Ali Şekeroğlu'nun yaşamını yitirmesine ilişkin, "İki kız çocuğu babası emekli bir polis memuru ve yaşamına bir emekli eyleminde son vermesi. İşte Türkiye'nin hazin tablosu. Buradan iktidar sahipleri kendine ders çıkartamaz ancak bu acı da Türkiye'de unutulmaz" dedi.
YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Ankara'da emeklilerin seyyanen zam talebiyle Anayasa Mahkemesi önünde düzenlediği eylem sırasında intihar eden emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'nun yaşamını yitirmesine ilişkin sosyal medya hesabından video yayımladı.
Akdoğan, videoda şu ifadeleri kullandı:
"Bu acının tarifi var mı? İki kız çocuğu babası emekli bir polis memuru ve yaşamına bir emekli eyleminde son vermesi. İşte Türkiye'nin hazin tablosu. Buradan iktidar sahipleri kendine ders çıkartamaz ancak bu acı da Türkiye'de unutulmaz. Emekli eyleminde kafasına silah dayayıp intihar eden bir emekli. Yazık, çok acı."
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