YENİ Partili Başarır, Mersin\'de gözaltına alınan başkanlara demokrasi uyarısı yaptı

(MERSİN) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile ilçe belediye başkanlarının gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Burada sadece Mersin'in iradesi, belediye başkanlarımız değil demokrasimiz de büyük bir yara alıyor. Demokrasimiz zaafiyet altındadır, demokrasimiz tehlike altındadır" dedi.

Mersin'de belediyelere yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve ilçe belediye başkanlarına destek olmak için YENİ Parti Mersin İl Başkanlığı önünde toplanan partililer adliye önüne yürüyüş düzenledi. Yürüyüşün ardından adliye önünde basın açıklaması yapıldı.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, operasyonu "Mersin ve Türkiye için bir demokrasi sorunu" olarak nitelendirdi. Başarır, Vahap Seçer'in yerel seçimlerde yaklaşık yüzde 59 oy aldığını belirterek, "Sadece YENİ Parti ve CHP'liler oy vermediler Vahap Bey'e. Diğer belediye başkanlarımızdan AKP seçmeni, MHP seçmeni de oy verdi. Bugün biz onların iradesine de sahip çıkıyoruz" dedi.

Seçer'in iki dönem parlamenterlik ve iki dönem belediye başkanlığı yaptığını belirten Başarır, "4 gündür emniyette tutuluyorlar. Zaman yetmediği için ifade alamıyor savcı ifade almaksızın mahkemeye sevk ediyor. Olmaz, utanç verici bir algı yapılıyor" ifadelerini kullandı.

BAŞARIR: "NEDEN MİLYARLARCA LİRALIK FON VURGUNU YAPANLARIN SABAH KAPILARI ÇALINMIYOR?"

Başarır, soruşturma kapsamında "gizli tanıklar" ve "iftiralar" ortaya konulduğunu öne sürerek, "Burada sadece Mersin'in iradesi, belediye başkanlarımız değil demokrasimiz de büyük bir yara alıyor. Demokrasimiz zaafiyet altındadır. Demokrasimiz tehlike altındadır" dedi. Başarır, "Neden sabah 6'da bizlerin kapıları çalınıyor? Neden milyarlarca liralık fon vurgunu yapanların kapıları çalınmıyor sormak isterim" diye konuştu. Hakim ve savcılara seslenen Başarır, "Bir parça vicdan, bir parça adalet varsa bu rezalete, bu kepazeliğe son verin. Tutuksuz yargılamak çok mu zor" ifadelerini kullandı.

TÜZÜN: "MERSİN HALKININ ÖZGÜR İRADESİ İLE SEÇİLEN 3 BELEDİYE BAŞKANIMIZ GÖZALTINA ALINDI"

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, "Mersin halkının iradesine sahip çıkmak üzere YENİ Parti Meclis Grubu olarak buradayız ve yine YENİ Parti Yerel Yönetimler Heyeti olarak buradayız" dedi.

Tüzün, "1 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından çok önemli bir tarih. 1 Ekim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yapıldığı tarih, Gazi Meclis'in açılışının yapıldığı tarih, yani milli iradenin yansıdığı bir tarihte burada Mersin halkının özgür iradesi ile seçilen 3 belediye başkanımız ve 56 bürokrat, iş insanı gözaltına alınmıştır" diye konuştu. Vahap Seçer'in son yerel seçimlerde yüzde 60, Mezitli Belediye Başkanı'nın yüzde 63, Yenişehir Belediye Başkanı'nın da yüzde 63 oy aldığını belirten Tüzün, "Mersin'de yaşayan hemşehrilerimizin 10 kişisinden 6'sı oy vermiştir. Sabahın şafak vaktinde bu şekilde bir muamele ile karakola getirilmesi, emniyete getirilmesini asla kabul etmiyoruz" dedi.

Tüzün, belediye başkanlarının da yargılanabileceğini belirterek, "Gözaltına alınma tebligatı yapılabilir, kendi iradeleri ile gelip ifadelerini verebilirlerdi. Ancak bu senaryoyu geçtiğimiz seçimlerde nasıl belediyelerde yapmışlarsa bugün de aynı şekilde yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Tüzün, Mersinlileri adliye önüne davet ederek, "Seçme ve seçilme hakkını bu siyasi irade sizin elinizden alıyor" dedi.

GÖKÇEL: "DEMOKRASİMİZ İÇİN KARA GÜNLERDEN BİR TANESİNİ DAHA YAŞIYORUZ"

YENİ Parti Mersin İl Başkanı Cengiz Gökçel, "Demokrasimiz için kara günlerden bir tanesini daha yaşıyoruz" dedi. Gökçel, belediye başkanlarının sabah saatlerinde evlerinden gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Sandıkta halkımızın oylarıyla seçilen belediye başkanlarımızın böyle derdest edilerek şafak vakti evlerinden, insanlık onuruna yakışmayacak ve hiçbir zaman namahrem bir konumda insanların görüntülerini kamuoyunun önüne sermeyecek bir anlayışta olması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Soruşturma kapsamında "gizli tanık" ve "yalancı iftiracı kişilerin ifadeleriyle" belediye başkanları ve bürokratların gözaltına alındığını ileri sürülen Gökçel, "Ama öbür taraftan baktığımızda somut, halkın kaynakları olan ve asrın felaketi dediğimiz 6 Şubat depremlerinde ülkenin hazinesinden çıkan 100 milyar dolara eş bir miktarın sadece borsa spekülasyonu ve fon vurgunuyla hiç edildiğini hepimiz görüyoruz. Ama burada hiçbir tane AKP'linin, bu hırsızlığı yapanların ne gözaltına alındığını ne böyle yargılamayla adaletin önüne çıkartıldığını görüyoruz. Bu bir çifte standart. İşte AKP düzeninin ülkeyi ne hale getirdiğinin somut örneğidir. Hem yargılama yok, istediklerini suçsuz yere yargılıyorlar, tutukluyorlar, cezaevine atıyorlar, istediklerine de hiçbir şey yapmıyorlar. Bu bir çifte standart. Bir an önce yargılama sürecinin bitirilip arkadaşlarımızın serbest bırakılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

DİNÇER: "BUGÜN HUKUKSUZLUKLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

YENİ Parti Mersin Milletvekili Talat Dinçer de ülkede konuşulacak çok sayıda konu olduğunu belirterek, "İnsanlar geçim sıkıntısı içerisinde, emekliler perişan, çiftçi perişan, esnaf perişan, iş dünyası perişan, millet önünü göremiyor. Konuşacak o kadar çok konu varken bugün hukuksuzlukla karşı karşıyayız" dedi.

Dinçer, belediye başkanlarının gözaltına alınmasına ilişkin, "Önemli olan belediye başkanlarımızın şahısları değil, ne Vahap Seçer ne Abdullah Özyiğit ne Ahmet Serkan Tuncer; burada bir hukuksuzluk uygulanıyor ve demokratik kurallardan yavaş yavaş uzaklaştırılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dinçer, "Artık bu hukuksuzluğa bir son versinler. Burada özellikle Mersin'de muhalif olarak gördükleri yerel yöneticilerimizi bir an önce görevlerine iade etsinler" diye konuştu.

ARI: "YARGI SÜRECİ SADECE MUHALİF BELEDİYELERE İŞLETİLİYOR"

Yeni Parti Antalya Milletvekili Cavit Arı ise Mersin'de yaşananların "hukuksuzluk" olduğunun altını çizdi. Arı, "Son yerel seçimler sonrasında ülkemizde maalesef adaletin hukukun işlemediğini ve özellikle yargı sürecinin sadece muhalif belediyelere işletildiğini, hiçbir AKP'liye yapmış olduğu işlemler ve eylemlerden ve yanlışlardan dolayı hesap sorulmadığını ve sorulamadığını yaşadığımız günlerden geçiyoruz" dedi.

Mersin'de halkın yüzde 60'larla seçtiği belediye başkanlarının sabahın erken saatlerinde gözaltına alındığını belirten Arı, "Vatandaşlarımız kendi iradesine sahip çıkacaktır, belediye başkanlarımızın yanındadır, yanında olmaya da devam edecektir. Biz de Yeni Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcımız, Grup Başkan Vekilimiz ve milletvekillerimizle, il başkanlarımız ve partililerimiz ve ilçe başkanlarımız ile buradayız" diye konuştu.