YENİ Partili Emir, Ataşehir Belediye Başkan Vekili\'nin gözaltısına \'sivil darbe\' dedi

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in gözaltına alınmasına ilişkin, "Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, sırf belediye yönetimi AKP'ye geçsin diye uydurma bir operasyonla gözaltına alındı. Meclis üyelerini transfer etmek için kurulan baskıların ardından AKP artık niyetini gizleme gereği bile duymadan yargıyı bir siyasi aparat olarak kullanıyor" açıklamasını yaptı.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Gözaltı kararını, "halkın iradesine karşı sivil darbe" olarak niteleyen Emir, şunları kaydetti:

"Ataşehir'de halkın iradesine karşı açık bir sivil darbe yapılıyor! 'İstifa etmeyeceğim, halkın iradesini koruyacağım' diyen Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, sırf belediye yönetimi AKP'ye geçsin diye uydurma bir operasyonla gözaltına alındı. Meclis üyelerini transfer etmek için kurulan baskıların ardından AKP artık niyetini gizleme gereği bile duymadan yargıyı bir siyasi aparat olarak kullanıyor. Asrın vurgunu ile milletin parasını gasbedenler, milletin oyunu da gasbetmekten çekinmiyor. Fatma Betül Sayan Kaya için kılını kıpırdatmayan güdümlü yargı iş, muhalif bir belediyeye çökmeye gelince anında harekete geçti. Adalet teraziniz batsın!"