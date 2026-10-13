YENİ Partili Pala, 15 yıl şartıyla sağlık mesleklerine yeşil pasaport teklifi sundu

(ANKARA) - YENİ Parti Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, tabip, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacılara belirli şartlarla hususi damgalı pasaport verilmesini öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Pala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hekimler, diş hekimleri, veteriner hekimler ve eczacılara, on beş yıl meslekte görev yapmış olmaları halinde yeşil pasaport verilmesi için kanun teklifimizi sunduk." ifadesini kullandı.