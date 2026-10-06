YENİ Partili Tuncay Özkan\'dan AK Parti\'nin İzmir videosuna tepki: Bu film sizin hüsranınızın filmi

(İZMİR) - YENİ Parti İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, AK Parti'nin Cemil Tugay'ın yarın partiye katılacağı iddiaları öncesinde yayımladığı, İzmir Marşı'nın kullanıldığı videoya tepki gösterdi. Videoda İzmir'in çöp yığınlarıyla tasvir edilmesini eleştiren Özkan, "25 yıldır kazanamadığınız İzmir seçimini, Cemil Tugay'ı alınca kazanmış mı oluyorsunuz?" diye sordu.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, AK Parti'nin sosyal medya hesabından yayımlanan ve Cemil Tugay'ın partiye katılacağı yönündeki iddialarla ilişkilendirilen İzmir videosuna tepki gösterdi. Özkan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"AKP yarın gerçekleşecek Cemil Tugay'ın utanç transferi nedeniyle bir "zafer" filmi yayınladı. Film İzmir'e hakaretlerle dolu. Filmde İzmir bir çöp dağı olarak gösteriliyor. İzmir'in dağlarında çiçekler açar, marşı da korkak bir tutumla alt müzik olarak kullanılmış. İzmir ile akılları sıra dalga geçiyorlar. Dağlarımızdaki çiçekleri sulayan şehit kanlarını unutmuşlar. Bu kentin büyüklüğünü çöpe indirgemişler. Akıllarında olan bu çünkü. O çöp dağını yaratmakla suçladıkları Cemil Tugay'ı AKP' ne alınca sorun bitti öyle mi? Suçlu halk mı oldu? İzmir halkının iradesini transferle yendiniz öyle mi?

25 yıldır kazanamadığınız İzmir seçimini, Cemil Tugay'ı alınca kazanmış mı oluyorsunuz? İzmir demokrat ama siz demokrasiye inanmıyorsunuz. Kazanamadığınız seçimin zaferi ve İzmir'in çalınan iradesi. Bu film sizin hüsranınızın filmi. Bu sevinç naraları neden? Bu kibir, İzmir'e üstten bakış, Cemil Tugay'ın milli iradeyi size sata bileceğini düşünmek neden? Kaybettiniz gene kaybedeceksiniz. İzmir halkı bu dayatmanızı da, iradesini kirleten bütün çöpleri de süpürüp atacak. İlk seçimde bu zafer sarhoşluğundan ve kibrinizden geriye ne kalacağını göreceksiniz. Cemil Tugay: Yazıklar olsun sana. İstifa et kurtul bu utançtan."