YENİ Partili Tüzün, Çukurova Belediyesi operasyonunu \'itibar suikastı\' diye eleştirdi

YENİ Partili Tüzün, Çukurova Belediyesi operasyonunu 'itibar suikastı' diye eleştirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, Çukurova Belediyesi'ne düzenlenen sabah operasyonuna tepki gösterdi. Tüzün, seçilmiş belediye başkanlarının sabahın erken saatlerinde gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğunu ve bunun itibar suikastı çabası olduğunu belirtti.
(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, sabah saatlerinde Çukurova Belediyesi'ne düzenlenen operasyona ilişkin, "Çağrıldıklarında ifade vermeye gidecek seçilmiş belediye başkanlarının sabahın erken saatlerinde operasyonlarla gözaltına alınması kabul edilemez. Bu yöntemler, kamuoyu önünde seçilmişlere yönelik bir itibar suikastı yapma çabasından ötesi değildir" ifadelerini kullandı.
Tüzün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Belediyelere yönelik operasyonların ardı arkası kesilmiyor. Bu sabah da Çukurova Belediyesi hedef alındı. Belediyelere yönelik operasyonlar muhalefete karşı saldırı aracına dönüştürülmüş durumda.
Artık yeter! Çağrıldıklarında ifade vermeye gidecek seçilmiş belediye başkanlarının sabahın erken saatlerinde operasyonlarla gözaltına alınması kabul edilemez. Bu yöntemler, kamuoyu önünde seçilmişlere yönelik bir itibar suikastı yapma çabasından ötesi değildir! Kimsenin hukuktan üstünlüğü yoktur. Ancak hukukun siyasi hesaplaşmaların aracı haline getirilmesine de sessiz kalmayacağız."
Sizin düşünceleriniz neler ?