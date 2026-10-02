YENİ Partili Tüzün, Eyüpsultan Belediye Başkanı\'nın gözaltısına sandık vurgusu yaptı

YENİ Partili Tüzün, Eyüpsultan Belediye Başkanı'nın gözaltısına sandık vurgusu yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in gözaltısına tepki gösterdi. Tüzün, 'Sandıkta alamadığınız belediyeleri operasyonlarla, milletin vermediği yetkiyi siyasi transferlerle elde edemezsiniz' dedi.
(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in gözaltına alınmasına ilişkin, "Belediye başkanlarına ve meclis üyelerine yönelik operasyonlar, görevden uzaklaştırmalar ve siyasi transferler... İstanbul'un yakasından düşün artık... İstanbul halkı kararını sandıkta verdi. Sandıkta alamadığınız belediyeleri operasyonlarla, milletin vermediği yetkiyi siyasi transferlerle elde edemezsiniz" dedi.
YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Dün Mersin, bugün Eyüpsultan… Belediye başkanlarına ve meclis üyelerine yönelik operasyonlar, görevden uzaklaştırmalar ve siyasi transferler... İstanbul'un yakasından düşün artık... İstanbul halkı kararını sandıkta verdi. Sandıkta alamadığınız belediyeleri operasyonlarla, milletin vermediği yetkiyi siyasi transferlerle elde edemezsiniz. Millet iradesi masa başında yeniden yazılamaz. Yetkiyi millet verir, hesabı da millet sandıkta sorar."
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