YENİ Partili Yaman, Halk TV'ye kayyım atanmasına 'yanındayız' diye tepki gösterdi - Son Dakika
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YENİ Partili Yaman, Halk TV'ye kayyım atanmasına 'yanındayız' diye tepki gösterdi

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YENİ Partili Yaman, Halk TV\'ye kayyım atanmasına \'yanındayız\' diye tepki gösterdi
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YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman, Halk TV'ye kayyım atanmasına sosyal medyadan tepki göstererek 'Halk TV'nin ve tüm basın emekçilerinin yanındayız' dedi. Yaman, gazetecilere ve halkın haber alma hakkına yönelen baskıların demokrasiyi nefessiz bıraktığını belirtti.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki göstererek, "Halk TV'nin ve tüm basın emekçilerinin yanındayız" dedi.

Aylin Yaman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Gazetecilere, ekranlara ve halkın haber alma hakkına yönelen baskılar artık demokrasimizin her gün biraz daha nefessiz bırakıldığını gösteriyor. Tam da son yılların en büyük siyasi davasında Sayın Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının başlayacağı, fon vurgununa yönelik hazırlanan kanun teklifinin komisyona geleceği günde gerçekleşen bu baskın, halkın gerçekleri öğrenme talebini asla ortadan kaldıramaz. Halk TV'nin ve tüm basın emekçilerinin yanındayız."

Kaynak: ANKA
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