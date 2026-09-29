YENİ Partili Yavuzyılmaz, Tuzcu ve Koytak'a görevden alma çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

YENİ Partili Yavuzyılmaz, Tuzcu ve Koytak'a görevden alma çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Partili Yavuzyılmaz, Tuzcu ve Koytak\'a görevden alma çağrısı yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, tutuklu Emre Tezmen ile Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ve Helsinki Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak arasında bağlantı olduğunu ileri sürdü. Yavuzyılmaz, Tuzcu ve Koytak'ın derhal görevden alınması çağrısında bulundu.

(ANKARA) - YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, tutuklu Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ve Türkiye'nin Helsinki Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak arasında bağlantı olduğunu ileri sürerek Tuzcu ve Koytak'ın görevden alınması çağrısında bulundu.

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fon vurgunu suç örgütünün ilişkiler ağını deşifre ediyoruz" dedi. Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Emre Tezmen ile Sayan ailesi arasındaki kritik bir bağlantıyı ortaya çıkardık. Emre Tezmen'in Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'in Türkiye-Finlandiya İş Konseyi Başkanı yapılmasının ardından; Fatma Betül Sayan Kaya'nın ablası Ayşe Hilal Sayan Koytak'ın da 5 Eylül 2026'da Finlandiya Büyükelçisi olarak atandığını tespit ettik. Peki Emre Tezmen, devletin finans piyasalarındaki kozmik odası olan; Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun yönetim kurulunda kiminle birlikte yer alıyordu? DEİK Finlandiya sürecinin yürütücüsü olan Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ile! Yani hepsi birbiriyle bağlantılı, hepsi bir ekip ve hepsi her şeyi biliyordu! Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ve Finlandiya Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Kotak da derhal görevden alınmalıdır."

Kaynak: ANKA
Ayşe Hilal Sayan KoytakDeniz YavuzyılmazMustafa TuzcuMilletvekiliYeni PartiZonguldakPolitikaEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7-1’lik mağlubiyetin faturası 24 saat geçmeden kesildi 7-1'lik mağlubiyetin faturası 24 saat geçmeden kesildi
Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak Türkiye’yi terk ediyor Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak Türkiye'yi terk ediyor
Konya’da kayıp gencin cesedi çürümeye yüz tutmuş halde bulundu Konya'da kayıp gencin cesedi çürümeye yüz tutmuş halde bulundu
Sinirli şekilde soyunma odasına giden Arda Güler’i şaşırtan istek Rakip oyuncuyu kırmadı Sinirli şekilde soyunma odasına giden Arda Güler'i şaşırtan istek! Rakip oyuncuyu kırmadı
Yok artık Montella İstifası beklenirken yaptığı açıklama pes dedirtti Yok artık Montella! İstifası beklenirken yaptığı açıklama pes dedirtti
Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
10:28
Evine çağırdığı masözle anlaşamayınca ortalık karıştı
Evine çağırdığı masözle anlaşamayınca ortalık karıştı
10:04
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı
Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
09:43
Ferhat Gündoğdu’nun gözaltı sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı
Ferhat Gündoğdu'nun gözaltı sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı
09:43
Azerbaycan’da 28 Şubat’ı hatırlatan görüntü Başörtülü öğrencileri okula almadılar
Azerbaycan'da 28 Şubat'ı hatırlatan görüntü! Başörtülü öğrencileri okula almadılar
09:24
Ali Koç’un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana
Ali Koç'un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana
09:17
Bakan Gürlek, MHK operasyonunun detaylarını açıkladı
Bakan Gürlek, MHK operasyonunun detaylarını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 10:37:13. #.0.2#
SON DAKİKA: YENİ Partili Yavuzyılmaz, Tuzcu ve Koytak'a görevden alma çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei