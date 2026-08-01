Yeni Spor Salonu Açıldı - Son Dakika
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Yeni Spor Salonu Açıldı

Yeni Spor Salonu Açıldı
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Sancaktepe Belediyesi, Atatürk Mahallesi'nde 14. spor salonunu hizmete açtı.

SANCAKTEPE Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Atatürk Mahallesi Spor Salonu, düzenlenen törenle hizmete açıldı. İlçedeki 14'üncü spor salonu olan tesis, Atatürk Mahallesi Gülizar Sokak'ta vatandaşların kullanımına sunuldu.

Sancaktepe Belediyesi, ilçedeki spor altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yapımı tamamlanan Atatürk Mahallesi Spor Salonu, düzenlenen törenle açıldı. Atatürk Mahallesi Gülizar Sokak'ta bulunan tesis, ilçedeki 14'üncü spor salonu olarak hizmet vermeye başladı. Üç katlı olarak inşa edilen spor salonu, farklı yaş gruplarının kullanımına uygun alanlarıyla hizmet verecek. Sancaktepe Belediyesi, spora yaptığı bu yatırımlarla geleceğin sporcularını yetiştirmeyi ve ilçe halkının yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

'BİRÇOK YAŞAM ALANINI KOMŞULARIMIZIN HİZMETİNE SUNDUK'

Açılış töreninde konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, "Göreve gelmeden halkımıza ne söz verdiysek, sokak sokak dolaşıp her apartmanın, her dairenin kapısını çaldığımızda, 'Bu ilçede, bu mahallede, bu sokaklarda bunları yapacağız. Bize bir fırsat verin, değişime inanın' dedik. İnsanlarımıza mahcup olmamak, gece gündüz çalışan arkadaşlarımızın emeğini boşa çıkarmamak için çalıştık. Bugün iki buçuk yıl gibi kısa bir sürede onlarca tesisi Sancaktepe'ye kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Göreve geldiğimizde 5 olan kreş sayısını 17'ye çıkardık. Böylece Sancaktepe, Türkiye'de en fazla kreşe sahip ilçe oldu. Mahalle spor ve fitness salonlarımızın sayısını 9'dan 14'e, sosyal tesis sayımızı ise 4'ten 14'e yükselttik. Komşularımızın sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi için 7 aile sağlığı merkezini tamamlayarak anahtarlarını İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne teslim ettik. Park alanlarımızı 250 bin metrekareden 500 bin metrekareye çıkardık. İlçemize 12 spor parkı kazandırdık. 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs, Sırrı Süreyya Önder, Kazım Özmen, Hilal Mahallesi, Tarım Sokak Spor Parkı ve 30 Ağustos Yaşam Alanı gibi birçok yaşam alanını komşularımızın hizmetine sunduk" dedi.

'YENİ PROJELERİMİZİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

İlçedeki yatırımların süreceğini ifade eden Yeğin, "Yürüyüş yolları yapıyoruz. 2 kilometre uzunluğunda ve 50 bin metrekare yeşil alana sahip Yaşar Kemal Yürüyüş Yolu'nu hizmete açtık. Cemal Süreya Yürüyüş Yolu'nu tamamladık. Çok yakında Ahmet Arif Yürüyüş Yolu'nu da komşularımızın kullanımına sunacağız. Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde Samandıra Koru Parkı'nı, Paşaköy'de Paşaköy Koru Parkı'nı ve Sarıgazi Mahallesi'nde Sarıgazi Koru Parkı'nı hizmete açtık. Yenidoğan Merkez'de yılda yaklaşık 30 bin komşumuzun ücretsiz sağlık hizmeti aldığı SEM Polikliniği'ni hizmete sunduk. İlçemizin her noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Bugün 5 mahalle evimiz hizmet veriyor. Yakın zamanda 2 yeni mahalle evinin inşaatına başlayacağız. Yine 2 camimizin temelini atacağız. Yeni spor parkları ve Spor Köyü Projesi'ni hayata geçireceğiz. Sancaktepe'ye yeni projeler kazandırmaya ve komşularımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Sancaktepe, Belediye, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Spor Salonu Açıldı - Son Dakika

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