Yeni Suriye için milli görev vurgusu

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Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Beşşar Esed rejiminin düşmesinin ardından yeni Suriye'nin kalkınmasının ülkenin tüm kesim ve etnik gruplarının üzerine düşen milli bir görev olduğunu ifade etti.

Turan, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesinin ardından "Yeni Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmalı ve terör örgütlerinden temizlenmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'nin yeniden kalkınmaya ihtiyacı olduğuna işaret eden Turan, bu kalkınmaya dünyanın destek vermesini ve ülkenin tüm kesim ve etnik gruplarının bu milli görevde yer almasını istedi.

Turan, Irak hükümetinin Suriye halkının yanında olduğunu ilan etmesini ve Orta Doğu'nun istikrarı için atılan tüm adımları desteklediklerini belirtti.