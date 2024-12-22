Yeni Suriye Yönetiminden Yaptırım Çağrısı

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Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera, Suriye halkının tüm kesimleriyle kendilerine kucak açtığını vurgulayarak "Biz mezhepleri ve azınlıkları korumaya çalışıyoruz." dedi.

Şera, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Yeni yönetimin lideri Şera, "Önemli olan büyük ülkelerin Suriye'deki genel ilkeler üzerinde anlaşmasıdır. Bu ilkelerin başında ise Suriye'nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü, güvenlik istikrarı gelmektedir. Daha sonra ise Suriye'nin yeniden kalkınması için ekonomik ve sosyal sorunların çözülmesidir." dedi.

Çöken Beşşar Esed rejimi döneminde uluslararası toplum tarafından Suriye'ye karşı uygulanan yaptırımların, kaldırılması gerektiğini dile getiren Şera, "Rejimin kendi halkını katletmesi nedeniyle Suriye'ye karşı ekonomik yaptırımlar uygulanmıştı. Bugün ise cellat kaçtı ve ülkede bedel ödeyen Suriye halkı mağdur olmuştur. Dolayısıyla yaptırımların mağdur halkı kapsamaması gerekiyor." diye konuştu.

Suriye'ye 50 yılı aşkın süre hükmeden rejime karşı 1979 yılından beri uygulanan çok sayıda yaptırım olduğuna ve bunların kalkması için hızlı bir mekanizmanın olması gerektiğine dikkati çeken Şera, söz konusu yaptırımların kalkmasıyla Suriye'nin yeniden kalkınmasının önünün açılacağını ifade etti.

"Devlet aklı, devrim aklından farklı olacak"

Son çatışmalar öncesinde, Suriye'deki birçok grupla, rejime karşı düzenlenen askeri operasyonların bitmesinin ardından Savunma Bakanlığının kurulması ve tek bir yönetim altında toplanılması konusunda uzlaştıklarını aktaran Şera, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla çatışmalara henüz başlamadan önce çoğu gruplar bu konuda mutabıktı. Daha sonra da diğer gruplarla iletişime geçtik ve hepsi de katılmaya hazır olduğunu belirtti. Devlet aklı, devrim aklından farklı olacak, devrim sırasında farklı gruplar olabiliyordu ancak devlette bu olamaz. Gelecek günlerde Savunma Bakanlığı ilan edilecek ve Suriye'nin gelecekteki ordusunu kurmak üzere üst düzey askeri yetkililerden bir komite oluşturulacak. Daha sonra ise gruplar kendilerini feshedecekler."

"Suriye herkesin vatanıdır ve her birlikte yaşayabiliriz"

Suriye halkının bütün kesimleri tarafından memnuniyetle karşılandıklarını dile getiren Şera, Suriye halkı arasında birtakım gerilimlere yol açmaması veya dış odaklarca malzeme edilmemesi için halkın tüm kesimlerinin eşitliği için çalışacaklarını söyledi.

Suriye halkının tüm kesimleriyle güçlü bağlar kurduklarını dile getiren Şera, "Suriye herkesin vatanıdır ve hep birlikte yaşayabiliriz. Suriye halkının tüm kesimleri bize kucak açtı. Biz mezhepleri ve azınlıkları korumaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

(Bitti)