Yeni Terörle Mücadele Yasası TBMM\'de

(TBMM) - Kamuoyunda çerçeve yasa teklifi olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 12 maddeden oluşan teklif, PKK/KCK terör örgütünün fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi ve bu tespitin teyidine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu Kararının Resmi Gazete'de yayımlanmış olması koşuluyla, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen bazı suçlar için soruşturma, kovuşturma ve ceza infazlarının beş ya da 10 yıl süreyle ertelenmesini öngörüyor. Kasten öldürme suçu ile 1 Haziran 2005'ten önce işlenen müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlar ise kapsam dışında bırakılıyor.

Mill Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. 12 maddeden oluşan kanun teklifi, PKK/KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine ilişkin MGK kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar ile verilen mahkumiyet hükümlerinin ifnazının ertelenmesi işlemlerinin ve yapılacak diğer işlemlerin belirlenmesini amaçlıyor.

Teklif, PKK/KCK terör örgütünü kurma ve yönetme, örgüte üye olma veya yardım etme ile propagandasını yapma suçları ile örgüt lehine işlenen Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanunda Düzenlenen suçları kapsıyor.

Teklif, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen bazı suçlar için soruşturma, kovuşturma ve ceza infazlarının beş ya da 10 yıl süreyle ertelenmesi öngörülüyor. Teklif, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçu ile 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen ve müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçları kapsamı dışında bırakıyor.

KURUL OLUŞTURULACAK

Teklife göre kanunun uygulanmasını takip etmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında; Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma bakanları, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı ile MGK Genel Sekreterinden oluşan bir Kurul görev yapacak. Kurulun koordinasyonu Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından yürütülecek. Bu kurul TBMM'yi düzenli olarak bilgilendirecek, ayrıca kanunun uygulanmasını izlemek amacıyla TBMM İzleme Komisyonu kurulacak.

(SÜRECEK)