Burhaniye'de düzenlenen Zafer Haftası Şenlikleri'nde Yeni Türkü sahne aldı - Son Dakika
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Burhaniye'de düzenlenen Zafer Haftası Şenlikleri'nde Yeni Türkü sahne aldı

Burhaniye\'de düzenlenen Zafer Haftası Şenlikleri\'nde Yeni Türkü sahne aldı
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Burhaniye Belediyesi'nin düzenlediği Zafer Haftası Şenlikleri kapsamında Yeni Türkü, Ören Plajı'nda 15 bine yakın vatandaşa konser verdi. Başkan Deveciler, gruba teşekkür ederek hediye takdim etti.

(BALIKESİR) - Burhaniye Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen Zafer Haftası Şenlikleri'nin ikinci gününde sahne alan Yeni Türkü, dinleyicilere keyifli bir akşam yaşattı.

Konsere, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Tarık Erdil, Belediye Meclis Üyeleri Çiğdem Karasakal Avcu, Muharrem Keskün, Esra Arıcı, Hasan Şerin, Çevreci Belediyeler Birliği Çevre ve Dış İlişkiler Komisyon Üyeleri, Ören Mahallesi Muhtarı İlker Kurt ile sanatseverler katıldı.

Ören Plajı'nı dolduran 15 bine yakın vatandaş, Yeni Türkü'nün sevilen eserlerine hep birlikte eşlik ederken, grubun seslendirdiği unutulmaz şarkılarla nostalji dolu bir gece yaşandı. Konser boyunca müzikseverler, şarkılara eşlik etti.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Yeni Türkü grubuna teşekkür ederek, günün anısına hediyelerini takdim etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Burhaniye'de düzenlenen Zafer Haftası Şenlikleri'nde Yeni Türkü sahne aldı - Son Dakika

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