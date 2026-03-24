Yeni Web Servisi ile Yabancı Taşıt İşlemleri Kolaylaşıyor

24.03.2026 09:19
Ticaret Bakanlığı, yabancı plakalı taşıtların süre bilgilerine erişim için yeni bir web servis hizmeti başlattı.

TİCARET Bakanlığı, Bakanlığın internet sitesinde 'Yabancı Plakalı Taşıt İşlemleri' başlıklı yeni bir web servis hizmeti oluşturulduğunu ve yabancı plakalı taşıtlarının yurtta kalma süresi ile diğer bilgilere bu yeni hizmetle erişilebileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yaz döneminde sınır kapılarında yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşların, taşıtlarının yurtta kalma süresini öğrenemeden Türkiye'ye giriş yapabildiği ve özellikle yabancı pasaportla yapılan girişlerde (oturum izni bulunanlar hariç) en fazla 90 gün süre tanınması sebebiyle süre aşımına bağlı mağduriyetler yaşanabildiği kaydedildi. Bu kapsamda, söz konusu mağduriyetlerin önlenmesi, işlemlerin daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve e-İşlemler sayfası üzerinden erişilebilen 'Yabancı Plakalı Taşıt İşlemleri' başlıklı yeni bir web servis hizmeti oluşturulduğu vurgulanarak, şöyle denildi:

"23 Mart 2026 tarihi itibarıyla devreye alınan yeni hizmet ile kullanıcılar; taşıtlarının yurtta kalma süre sonu ve diğer bilgilerine erişebilecek, taahhütname işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirebilecek, iletişim bilgilerini sisteme girerek e-posta adreslerini doğrulayabilecek, süre aşımı nedeniyle mağduriyet yaşanmaması amacıyla süre bitimine ilişkin hatırlatma e-postaları alabileceklerdir. Ayrıca söz konusu hizmet üzerinden; yabancı taşıtlara ilişkin güncel duyurulara, 'Taşıt Ön Beyan Uygulaması'na, 'Sıkça Sorulan Sorular' sayfasına, 'Taşıt Rehberi'ne ve trafik cezaları ile yol, köprü ve tünel geçiş ücretleri ödeme sayfasına hızlı ve kolay şekilde erişim sağlanabilecektir. Hizmet, İngilizce dil seçeneğiyle de sunulacak olup yabancı uyruklu kişiler tarafından da kullanılabilecektir. Ticaret Bakanlığımız, dijital hizmet altyapısını güçlendirerek vatandaşlarımızın ve ülkemize giriş yapan yabancı taşıt kullanıcılarının işlemlerini kolaylaştırmaya, sınır kapılarındaki yoğunluğu azaltmaya ve süre aşımına bağlı mağduriyetleri önlemeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir."

Kaynak: DHA

Advertisement
