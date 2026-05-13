Yeni Yol Partisi\'nden \'Terörsüz Türkiye\' için genel görüşme talebi

Haber: Ogün AKKAYA

(TBMM) - Yeni Yol Partisi, TBMM Genel Kurulu'nda "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili atılması gereken adımlar ve komisyon raporunun değerlendirilmesi için genel görüşme önergesi verdi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan önergede, TBMM bünyesinde "Terörsüz Türkiye" hedefinin bir devlet politikası olarak ele alınacağı vurgusuyla kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 18 Şubat 2026 tarihinde raporunu kamuoyuyla paylaştığı hatırlatıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi parti liderleriyle yaptığı görüşmelerin ardından 25 Temmuz 2025'te Meclis'te temsil edilen partilere yaptığı yazılı davet sonrası komisyonun 5 Ağustos 2025 itibarıyla çalışmalarına başladığı kaydedilen önergede, komisyonun Meclis'te temsil edilen partilerin büyük çoğunluğunun temsilci vermesiyle geniş katılımlı bir yapıya sahip olduğu kaydedildi. Önergede, çalışmaların; "terörün Türkiye'nin gündeminden bütünüyle çıkarılması, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, milli birlik ve kardeşliğin pekiştirilmesi ile özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanlarında ilerleme sağlanması" hedefleri doğrultusunda yürütüldüğü ifade edildi.

Toplam 21 kez toplanan komisyonda geçmiş dönem TBMM başkanları, bakanlar, kamu kurumlarının temsilcileri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, şehit aileleri ve gaziler, sivil toplum kuruluşları, baro başkanları, hukuk çevreleri, insan hakları örgütleri, sendikalar, işveren temsilcileri, akademisyenler, düşünce kuruluşları, emekli güvenlik mensupları ile gençlik ve kadın örgütlerinden oluşan toplam 137 kişinin dinlendiği bilgisine yer verilen önergede, şunlar kaydedildi:

"Oluşan müşterek kanaat, sürecin kamu düzenini koruyan, hak ve hürriyetleri genişleten, toplumsal rızayı büyüten ve ortak geleceği kurumsal bir disiplin içinde taşıyan bir yol üzerinde ilerlemesi yönündedir. Bu rapor, çalışmaların ve gelen raporların tümünden süzülen birikimi ve ortak aklı, izleyen dönemde atılacak adımlara rehberlik edecek bir çerçeve halinde dikkatlere sunmaktadır. Bundan sonraki safhada, tespit ve takip mekanizmalarının öngörülebilirliği, idari ve hukuki düzenlemelerin açıklığı, toplumsal uyum adımlarının kapsayıcılığı ve Meclis denetiminin sürekliliği belirleyici olacaktır."

Önergede, komisyon raporunun değerlendirilmesi ve 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda atılması gereken adımların değerlendirilmesi amacıyla TBMM Genel Kurulu'nda genel görüşme yapılması talep edildi.