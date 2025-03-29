Yeni Yönetmelik ile Serbest Meslek Sağlık Birimleri Açılabilecek - Son Dakika
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Yeni Yönetmelik ile Serbest Meslek Sağlık Birimleri Açılabilecek

Yeni Yönetmelik ile Serbest Meslek Sağlık Birimleri Açılabilecek

Yeni yönetmelik, sağlık meslek mensuplarının ruhsat alarak serbest meslek hizmet birimi açmasına olanak tanıyor.

29.03.2025 03:39
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(ANKARA) -  "Sağlık Meslek Mensuplarının Serbest Meslek İcrası Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre, klinik psikolog, hemşire, hemşireliğe eş değer sağlık memuru, ebe, fizyoterapist, odyolog, diyetisyen, dil ve konuşma terapisti, podolog ile iş ve uğraşı terapistleri (ergoterapist), Sağlık Bakanlığından ruhsat alarak, "sağlık meslek hizmet birimi" açabilecek.

Sağlık Bakanlığının, "Sağlık Meslek Mensuplarının Serbest Meslek İcrası Hakkında Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik kapsamındaki sağlık meslek mensupları, klinik psikolog, hemşire, hemşireliğe eş değer sağlık memuru, ebe, fizyoterapist, odyolog, diyetisyen, dil ve konuşma terapisti, podolog ve iş ve uğraşı terapisti (ergoterapist) olarak belirlendi.

Yönetmeliğe göre, bu kapsamdaki sağlık meslek mensupları, sağlık meslek hizmet birimi açabilecek, bu merkezleri açmak için ruhsat almak zorunlu olacak.

Aynı ünvana sahip en fazla üç sağlık meslek mensubu tarafından müşterek sağlık meslek hizmet birimi açılabilecek, bu birimin ruhsatı her bir sağlık meslek mensubu için ayrı düzenlenecek.

Ruhsat belgesi düzenlenmesinden itibaren 6 ay içinde faaliyete geçmeyen sağlık meslek hizmet biriminin ruhsatı iptal edilecek. Sağlık meslek mensubu, yalnızca reçete veya tedavi planında yer alan işlemleri uygulayacak ve yetkisi dışında bir uygulama yapamayacak.

Sağlık meslek hizmet birimlerinde mesleğini serbest olarak icra eden sağlık meslek mensupları başka bir sağlık kuruluşunda çalışamayacak.

İleri seviye tıbbi donanım gerektiren durumlarda hizmet sunulamayacak

Sağlık meslek hizmet birimlerinde şu durumlarda sağlık hizmeti sunulamayacak:

"Hekim müdahalesi ve ileri seviye tıbbi donanım gerektiren durumlar, hayati tehlike arz eden akut ve kronik durumlar. Sistemik enfeksiyon bulgusu gösteren durumlar. Yaralanma, travma veya anafilaktik reaksiyonlar gibi acil durumlarda ilkyardım dışındaki uygulamalar. Tıbbi teşhis gerektiren işlemler. Sağlık meslek mensubunun, yetki ve donanımı dışında olan her türlü tıbbi müdahale gerektiren durumlar."

Bina dış tabelada "Özel Sağlık Meslek Hizmet Birimi" ibaresi yazılacak

Sağlık meslek hizmet birimlerinin bekleme salonlarında görünür olması kaydıyla hastaların geri bildirimde bulunabileceği "Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi" ibaresi yazılı olan entegre karekod bulunması zorunlu olacak.

Sağlık meslek hizmet biriminin tabelaları ile basılı ve elektronik ortam materyallerinde, sağlık meslek mensubunun adı ve unvanı dışında başka bir isim, meslek adı veya uzman ibaresi kullanılamayacak. Bina dış tabelada "Özel Sağlık Meslek Hizmet Birimi" ibaresi bulunacak.

Kaynak: ANKA

Diyetisyen, Politika, Sağlık, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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